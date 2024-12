Seconda sconfitta consecutiva per la Carcarese, Ferrero: “Non c’è nessuna crisi, la squadra è unita”

Carcare. Non è stato un bel pomeriggio per la Carcarese che perde 1-0 il derby contro il Millesimo. I biancorossi sono ancora primi in classifica e manterranno ugualmente il primato solitario in questa giornata. Ma domani si potrebbe ridurre il GAP in maniera significativa, portando più squadre alle calcagna.

“Complimenti al Millesimo, ha dimostrato di essere una squadra che è stata creata per far bene. Nel primo tempo noi li abbiamo lasciati troppo liberi di giocare, purtroppo siamo incappati nella seconda sconfitta, anche se contro la Sestrese è stata tutta un’altra partita, con il risultato aperto, mentre oggi abbiamo meritato di perdere – ha dichiarato il presidente Alessandro Ferrero ai microfoni del club -. Il Millesimo ha cercato più la vittoria e alla fine hanno avuto loro la meglio. Ora bisognerà farsi un esame di coscienza, ma la squadra è unita, è la stessa che vinceva fino a due settimane fa e lavora nella stesso modo, bisogna quindi rimboccarsi le maniche e riprendere da dove avevamo lasciato”.

Poi puntualizza: “Non c’è nessuna crisi, sono partite che hanno avuto la loro storia. Speriamo che domenica con il Finale andrà diversamente”.