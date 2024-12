Seconda Categoria. Plodio – Veloce: i granata si confermano nuovamente primi in classifica

PLODIO – VELOCE 1(9′ Armellino) – 2 (13′, 65′ Favara)

Ore 16:24 termina il match con la vittoria della Veloce che porta a casa i tre punti mantenendo la vetta della classifica, grazie alla doppietta del numero 9 Favara.

96′ Zunino assegna punizione dal limite per il Plodio, espellendo Debenedetti. Ghione fa entrare il proprio dodicesimo al posto di Dimare

92′ Testa sostituisce Horma dopo un lieve infortunio ed entra al suo posto Dahmaoui

89′ L’arbitro assegna 7 minuti di recupero

80′ Viene espulso il dirigente accompagnatore Stefano Broglio del Plodio dopo alcune proteste con il direttore di gara

77′ Doppio cambio per mister Ghione, escono Cavallo e Bruzzone lasciando il posto rispettivamente a Calabro e Isaro

75′ Frumento ammonito per proteste

73′ Ammonito Bruzzone per proteste

71′ Ancora pericolosa la Veloce, con Bruzzone, ma Avoglio si oppone ancora una volta

69′ Subentra Mortifere prendendo il posto di Armellino

65′ GOOOL! Cavallo mette un traversone sulla testa di Bruzzone, servendo un assist per Favara che colpisce di testa la palla a due passi dalla porta. La Veloce ribalta la partita e sigla l’uno a due

62′ Ammonito Favara per proteste

60′ Punizione di Dimare dal limite dell’area indirizzata verso il sette della porta, ma il portiere la devia sulla traversa

55′ Altra sostituzione per la squadra di casa, entra Graffa ed esce Firincelli

53′ Ammonizione per Firincelli dopo aver effettuato un brutto intervento sulla tre quarti

51′ Sostituzione per mister Testa: entra Horma al posto di Lupino

Inizio del secondo tempo alle ore 15:29

Ore 15:17 Zunino fischia la fine del primo tempo

45′ Ancora Favara prova a rendersi pericoloso calciando da posizione ravvicinata, ma Avoglio neutralizza la conclusione

36′ Luongo e Diamanti provano uno schema che non si rende efficace

35′ Calcio di punizione da posizione ravvicinata per il Plodio, ammonito Torrini

27′ La partita continua sul paraggio, ma entrambe le squadre si rendono pericolose alla ricerca del vantaggio

20′ Ammonizione del capitano Luongo dopo proteste per un fuorigioco

13′ GOOOOL! Favara non sbaglia, spiazza Avoglio e riapre la partita portando la sua squadra al pareggio

12′ Il direttore di gara assegna un rigore a favore della Veloce e Favara si prepara sul dischetto

9′ GOOOOL! Passa in vantaggio il Plodio, Lupino si invola sulla fascia destra servendo con un cross Armellino che in scivolata segna l’uno a zero

8′ Partita subito molto attiva, con diverse occasioni da parte di entrambe le squadre

Calcio d’inizio ore 14:30, la gara verrà diretta dall’ arbitro Zunino Andrea

Formazione Veloce: Debenedetti, Testori, Viti, Valdora, Callandrone, Torrini, Cavallo, Suetta, Favara, Dimare (C), Bruzzone. A disposizione: Siccardi, Vario, De Luca, Isaro, Carpita, Morin, Calabro, Sanguineti, Denegri

Allenatore: Massimiliano Ghione

Formazione Plodio: Avoglio, Diamanti, Ogici, Rami, Djomi, Scarsi, Firincelli, Luongo (C), Frumento, Lupino, Armellino. A disposizione: Schettini, Frumento T., Graffa, Horma, Morifere, Di Donato, Goso, Dahmaoui

Allenatore: Simone Testa

Giornata soleggiata, si scontrano al campo comunale di Plodio, Plodio e Veloce. Quest’ultima attuale capolista della classifica a pari punti con la Nolese, mentre la squadra di casa proverà a conquistare i 3 punti per tentare di uscire della zona playout.