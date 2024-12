Seconda Categoria, Pallare. Siri e Soldano: “Felici di questo gruppo. Esonero e poi richiamati? Incomprensione”

Nel recupero della 1^ giornata del Girone B della Seconda Categoria, rinviata in toto per via dei danni causati dal maltempo, il Pallare ha impattato 1 a 1 contro la Nolese. Pareggio acciuffato a recupero inoltrato. Gli allenatori Sergio Soldano e Matteo Siri commentano l’ultima partita del 2024 e tracciano un bilancio della prima parte di stagione parlando anche del loro “breve esonero” durato appena una giornata per poi essere richiamati subito in sella.

“Secondo me è stata una partita ben giocata da entrambe le squadre – commenta Siri -. Sono molto contento dei nostri ragazzi, che non mollano mai e sono sempre ad allenamento. Forse avremmo meritata qualcosa in più ma sono contentissimo così. Reputo positiva la prima parte di stagione. Ho la fortuna di avere una persona al mio fianco come Soldano, con cui avevo iniziato ad allenare. Ogni giorno mi insegna qualcosa”.

“Sono qui per aiutare Matteo e il movimento perché è importante che ci siano squadre come il Pallare e non solo – afferma Soldano -. Qui giocano tanti giovani. Si vede chi ha lavorato di più nel settore giovanile. Bisogna continuare a lavorare come se fosse un settore giovanile”.

Il duo Soldano-Siri era stato esonerato dalla società un po’ a sorpresa. Ma la gestione di mister Mirko Ottone è durata appena una partita visto che dopo la gara contro il Murialdo (seppur vinta) il club ha richiamato la coppia di mister valligiani. Non era infatti scoccata la scintilla tra il gruppo e Ottone. Sull’accaduto, Siri e Soldano commentano: “Incomprensione. A volte si fanno le cose in fretta e poi ci si accorge degli errori. Ma questo episodio potrà servire anche a noi stessi per cambiare qualcosa“.