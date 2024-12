Virtus Don Bosco, il team manager Paolo Rogna sbotta contro la federazione: “Imposto lo spostamento della nostra gara alle ore 11.00 di domenica”

Varazze. Galeotto fu il turno infrasettimanale disputato ormai più di una settimana fa in Eccellenza. Domenica presso l’impianto sportivo “Olmo-Ferro” sono previste tre partite: Virtus Don Bosco vs Pallare alle ore 11:00, poi Celle Varazze-Voltrese alle 15:00 e per finire il big match che vedrà il Savona opporsi al Masone alle ore 18:30.

La Virtus Don Bosco però non ci sta. La società del presidente Soffiotto non si capacita del motivo per cui le sia stato imposto dalla federazione di giocare al mattino e non al solito orario, ovvero le 18:30. Il sodalizio gialloblù, essendo varazzino, rivendica l’accordo tra i Comuni di Celle e Varazze per cui dovrebbe avere la precedenza sull’Olmo-Ferro rispetto a società esterne (in questo caso il Savona, ndr).

Di seguito ecco lo sfogo affidato ad un post pubblicato sul proprio profilo Facebook da Paolo Rogna, team manager del club: “Stamattina (venerdì 6 dicembre, ndr) ho ricevuto una telefonata da una persona che diceva essere un componente della FIGC, dove mi veniva segnalata la necessità di rivedere gli orari della partita di domenica 15 dicembre, in quanto si verificava sovrapposizione tra 3 gare. Dopo aver fatto notare di non essere io ad aver redatto i calendari a suo tempo, ho altresì fatto presente che la forma più corretta prevedrebbe l’invio di una mail alla società, nell’intento di trovare una soluzione compensativa al disagio creato. Tralascio i commenti senza logica e il totale rifiuto di assunzione di responsabilità. Dopo pochi minuti la società ha ricevuto una mail dove veniva IMPOSTO lo spostamento della nostra gara alle ore 11.00 di domenica 15 dicembre.

Mi dispiace per la squadra ospite che dovrà partire molto presto da casa, ma mi dispiace soprattutto per aver constatato un atteggiamento di TOTALE disinteresse nei confronti di chi (come gli altri) paga l’iscrizione al campionato, la quota per il tesseramento dei giocatori e cerca, in tutte le maniere, di permettere ai ragazzi di fare sport, unito a un atteggiamento despota e supponente da parte di chi dovrebbe SOLO redigere correttamente un calendario. Parliamo di un campionato iniziato il 3 novembre, con una partita da recuperare il 22 dicembre, che vedrà una sosta fino al 19 gennaio 2025, che terminerà il 4 maggio 2025.

Detto questo, come ulteriore considerazione personale, dal 5 gennaio p.v. in ben 5 domeniche, soltanto una squadra su tre occuperà l’impianto della Natta, prova ne è che il calendario sia stato progettato con poca attenzione fin dall’inizio. Per concludere, il giorno 30 marzo 2025 si ripeterà la stessa situazione del 15 dicembre p.v., ossia 3 squadre dovranno disputare la gara casalinga… e una dovrà giocare al mattino, alle 11:00…

Oggi è una brutta giornata per lo sport, soprattutto per i ragazzi, ma sono conscio del fatto che non sia colpa mia, tanto meno della società con la quale collaboro, dei suoi giocatori e dei mister che, insieme ai dirigenti accompagnatori, profondono il massimo dell’impegno per portare avanti una società di Seconda Categoria”.