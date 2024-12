Seconda Categoria, la Veloce continua a correre. Sanguineti: “Siamo sui binari giusti, onore al Plodio per la partita disputata”

Savona. La stagione della svolta. Dopo aver dato vita ad una partenza in sordina in Coppa Liguria (una vittoria, un pareggio e una sconfitta valsi il secondo posto nel proprio girone a pari merito con i rivali della Priamar) deve essere scattato qualcosa in casa Veloce.

La squadra di mister Ghione infatti si trova al primo posto in classifica al pari della Nolese, un posizionamento frutto di cinque vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta proprio contro i biancorossi guidati da mister Luigi Cavaliere. L’affermazione contro il Plodio di domenica ha dato ulteriore slancio alla formazione granata, volenterosa di alimentare il proprio ruolino di marcia per poter ottenere l’agognata promozione mancata la scorsa stagione.

Al termine del match vinto in rimonta contro il sodalizio valligiano ad intervenire è stato il presidente Francesco Sanguineti, il quale ha affermato: “Dall’anno scorso è cambiata l’esperienza della rosa, inoltre abbiamo fatto tesoro degli errori commessi. Quest’anno mi sembra che siamo sui binari giusti. L’anno scorso ho parlato troppo per motivare il gruppo, motivo per cui in questa stagione mi sono ripromesso di parlare poco. Preferisco lasciar parlare i ragazzi sul campo”.

Sulla partita, il numero uno del club ha dichiarato: “Questo è un campo difficile, lo sappiamo tutti. Onore al Plodio che è una buonissima squadra, avevano fuori il bomber e due giocatori importanti causa squalifica. È stata una partita dura, maschia. Onore al Plodio, noi ci abbiamo messo del nostro”.

Infine, ecco una presa di consapevolezza: “Credo che anche queste piccole cose (riferimento alla vittoria in rimonta fuori casa, ndr) dimostrino che i ragazzi hanno carattere, oggi siamo andati sotto e su questo campo non è facile per nessuno”.