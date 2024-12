Seconda Categoria, inizio di stagione a singhiozzo per la Rocchettese. Chiola: “Campionato estremamente equilibrato, l’obiettivo restano i playoff”

Rocchetta di Cairo. Due sconfitte (contro Plodio e Pietra Ligure U21) e un pareggio (con il Cengio “B”) in Coppa Liguria, due sconfitte, tre pareggi e una sola vittoria in campionato. Prosegue a ritmo lento la stagione della Rocchettese, formazione partita con velleità di classifica decisamente differenti rispetto all’attuale posizionamento.

I rossoblù infatti occupano il decimo posto (su dodici squadre) del girone “B” del campionato di Seconda Categoria: decisamente troppo poco per chi, prima dell’inizio dell’annata, sperava di poter restare ai vertici come fatto nelle precedenti due stagioni.

Mister Chiola tuttavia non fa drammi, analizzando in maniera estremamente lucida le prime uscite della “Rocca”: “Va detto che, anche se in maniera minore, sulla nostra classifica pesano i 2 punti di penalizzazione rimediati a causa dell’errore nel tesseramento di un nostro giocatore avvenuto lo scorso anno. In un campionato dove la prima della classe ha 13 punti, con 6 punti saremmo stati a ridosso dei playoff”.

“Un altro aspetto – prosegue il tecnico – che ha influenzato il nostro percorso è stata l’alluvione che ci ha costretto a disputare due partite sul campo in sintetico di Cairo. Inoltre, sempre per il motivo espresso in precedenza, ci siamo allenati a singhiozzo, anche questo ha inciso. L’aspetto principale comunque risulta essere la competitività del campionato; tutte le squadre stanno facendo bene. Noi durante l’estate abbiamo perso alcuni pezzi pregiati della rosa, sopperendo con la gioventù alla mancanza d’esperienza. I ragazzi tuttavia hanno bisogno di un periodo di adattamento, da qui il nostro rendimento in campionato”.

In ottica futura, mister Chiola si è detto tranquillo: “Penso che la nostra squadra non possa fare altro che crescere, mi aspetto questo dalla rosa dopo la pausa invernale. I ragazzi si stanno applicando molto e sono sempre un bel numero ad allenamento. Tutti stanno cercando di dare il massimo per cercare di risollevare la situazione. Siamo un po’ sfortunati (riferimento ai gol subiti nei minuti finali contro Quiliano&Valleggia “B” e Bardineto, ndr), ma i ragazzi mettono tutto quello che possono”.

Sul mercato: “Spero possa arrivare qualche rinforzo, ma oggettivamente credo sia difficile dal punto di vista prettamente economico. La società ha investito molto per rimettere in funzione il campo di Piana Crixia. Fare mercato senza possibilità economica è difficile”.

Infine mister Chiola ha concluso l’intervista parlando dell’obiettivo stagionale della sua squadra: “Penso che ritrovare la vittoria debba essere il primo passo, poi sarà tutto in discesa. L’obiettivo rimane quello di cercare almeno di raggiungere i playoff. Per riuscirci però, come in una scala dobbiamo fare un gradino dopo l’altro. Prima dovremo uscire dalla zona playout, poi consolidarci a metà classifica. In conclusione potremo ambire ad entrare nei playoff”.