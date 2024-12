Seconda Categoria, il Murialdo tuona contro l’arbitraggio: “Ci vuole rispetto”

“Certi arbitraggi sono una mancanza di rispetto verso i nostri sacrifici, ma con quello di domenica abbiamo toccato il fondo: non si può rimanere in silenzio”. Tuona il Murialdo contro la direzione arbitrale di Andrea Zunino nella partita contro il Pallare vinta dagli avversari 2 a 1. Si tratta del secondo sfogo pubblico di una squadra di Seconda Categoria nel giro di sei giornate dopo quello della Veloce.

Il resto del comunicato

“La nostra piccola società fa grossi sacrifici economici e familiari; siamo consapevoli di giocare nella categoria più bassa ma comunque non è accettabile essere soggetti ad arbitraggi così palesemente incompetenti. Il gol partita della squadra avversaria è nato da un calcio d’angolo creatosi da un’azione in cui il pallone era uscito in fallo laterale; tale uscita era stata segnalata dal guardalinee, ma non è stata considerata dall’arbitro e tutto ciò ha provocato l’espulsione di un nostro giocatore e di due dirigenti. In aggiunta a ciò, al novantesimo minuto ci è stato annullato il gol del pareggio per un fuorigioco inesistente”.

“Ma d’altronde cosa si ci può aspettare da un arbitro che fa tardare l’inizio di una partita di 15 minuti perché si è dimenticato i pantaloncini?! Un protagonismo già subìto da questo Direttore di Gara nella partita contro il Priamar che facciamo veramente fatica a capire le motivazioni. Considerato che ciò che abbiamo velocemente descritto non costituisce un singolo episodio, bensì un comportamento consueto, ľunica speranza che ci resta è quella di non rivedere questo Direttore arbitrare la nostra squadra“.