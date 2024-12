Scuola, in Liguria 2,8 milioni per coprire le spese di acquisto dei libri di testo

Regione. Ammonta a 2 milioni e 793mila euro il totale delle risorse statali destinate alla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per gli alunni meno abbienti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado in Liguria, per l’anno scolastico 2024-2025. Le risorse saranno erogate entro la fine dell’anno da Aliseo, l’Agenzia Ligure per gli Studenti e l’Orientamento, ai comuni, secondo il riparto regionale approvato nelle ultime ore.

Di queste risorse, 2 milioni e 107mila euro sono destinati alla fornitura di libri di testo per gli alunni che adempiono all’obbligo scolastico, mentre i restanti 686mila euro sono destinati alla fornitura di libri, anche in comodato d’uso, agli studenti delle scuole secondarie superiori.

“L’intervento fornisce un sostegno concreto alle famiglie e garantisce alle amministrazioni locali le risorse destinate agli studenti che abbiano fatto regolare domanda di contributo entro il 30 novembre – spiega l’assessore alla Scuola di Regione Liguria, Simona Ferro. – Anche quest’anno si conferma l’impegno di Governo e Regione verso una scuola sempre più accessibile e inclusiva”.