Scontro in mare, salva la vita ad un uomo che rischiava di annegare: la richiesta per il riconoscimento di una medaglia al valore civile

Savona. La richiesta ufficiale formulata dalla giunta comunale di Albissola Marina, sostenuta dalla Prefettura e dal Comandante della Capitaneria di Porto di Savona Matteo Lo Presti per il riconoscimento di una medaglia al valore civile a seguito del salvataggio in mare avvenuto questa estate dopo lo scontro tra due natanti.

Il fatto è avvenuto lo scorso 6 agosto, quando Lorenzo Testa, 37 anni di Savona, ha soccorso Raffaele Serra, 61 anni, che rischiava di annegare dopo essere finito in balia delle onde.

Ancora prima della segnalazione arrivata alla Guardia Costiera, infatti, a prestare i primi soccorsi era stata una terza imbarcazione che si trovava nelle vicinanze: uno dei passeggeri, il 37enne savonese, appunto, si era prontamente gettato in mare e aveva provveduto a dare l’allarme sull’incidente marittimo.

Due diportisti erano stati trasportarli al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, mentre il 61enne era in condizioni più gravi proprio per un principio di annegamento. Per lui non ci sarebbe stato nulla da fare se non fosse stato per l’atto di coraggio da parte del soccorritore, per il quale ora si attende l’esito sulla richiesta di riconoscimento di una medaglia al valore civile.