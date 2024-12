Scontro auto-moto ad Albissola, ferito 50enne

Albissola Marina. Incidente stradale questa mattina ad Albissola Marina, in viale Emanuela Loi.

Secondo quanto appreso, intorno alle 11 e 40, si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto, per cause ancora in via di accertamento. Nell’impatto tra i due mezzi ad avere la peggio è stato il centauro, caduto a terra sull’asfalto dopo l’urto con la vettura.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Oro Mare e dell’automedica del 118: il ferito, un uomo di 55 anni, dopo le prime cure da parte dei sanitari è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona.

Stando alle prime informazioni, nonostante la dinamica del sinistro, non sarebbe in gravi condizioni. Illeso, invece, il conducente dell’auto coinvolta.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco a seguito della fuoriuscita di benzina dal mezzo incidentato: i pompieri hanno operato la bonifica e la messa in sicurezza del tratto viario, rimasto chiuso durante l’intervento dei soccorritori e le azioni di ripristino della viabilità.