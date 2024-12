Sciopero Usb, il TAR boccia l’ordinanza di Salvini: confermata la mobilitazione per tutta la giornata del 13 dicembre

Italia. Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, con un decreto monocratico, ha accolto la richiesta presentata dall’Unione Sindacale di Base (Usb) di sospendere l’ordinanza emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 10 dicembre scorso. Il provvedimento, firmato dal ministro Matteo Salvini, disponeva la riduzione dello sciopero generale proclamato da Usb nel settore dei trasporti per venerdì 13 dicembre, portandolo da 24 ore a sole quattro ore.

Secondo il TAR, nell’ordinanza ministeriale non sono presenti motivazioni sufficienti a giustificare la limitazione della protesta. Il tribunale ha sottolineato che “non sono stati evidenziati elementi straordinari che giustificherebbero la misura di precettazione”, ribadendo che i disagi connessi allo sciopero rientrano nella fisiologia di una simile iniziativa. Inoltre, la presenza delle fasce orarie di garanzia garantirebbe comunque un minimo di continuità nel servizio.

L’Usb ha quindi confermato la mobilitazione di 24 ore nei settori coinvolti: trasporti, sanità, scuola e altri ambiti pubblici e privati. Il sindacato ha definito l’ordinanza del ministero “illegittima” e ha annunciato che lo sciopero proseguirà secondo i piani originari, nonostante la riduzione a quattro ore prevista dall’ordinanza venga comunque rispettata in alcuni ambiti, come nel caso delle Ferrovie dello Stato.

Trasporti e fasce di garanzia

Nel settore ferroviario, lo sciopero interesserà la fascia oraria dalle 9 alle 13, come disposto dal ministero. Trenitalia ha avvisato i passeggeri di possibili modifiche alla circolazione di Frecce, Intercity e treni regionali, con effetti che potrebbero protrarsi anche al di fuori dell’orario ufficiale dello sciopero. L’azienda ha invitato gli utenti a verificare le informazioni sui servizi attivi tramite l’app ufficiale, il sito web e i canali di assistenza.

Per il trasporto pubblico locale, lo stop dalle 9 alle 13 coinvolgerà le reti urbane e periferiche.

Oltre ai trasporti, anche il settore scolastico aderirà alla protesta. Usb ha dichiarato che “lo sciopero rappresenta un’occasione per fare un bilancio dell’anno scolastico e denunciare le condizioni critiche della scuola pubblica, che riguardano sia l’offerta formativa che i diritti dei lavoratori”.

È previsto inoltre uno sciopero nel settore aereo per domenica 15 dicembre, escluso dalla mobilitazione del 13 dicembre in quanto già oggetto di una protesta separata.

L’Usb ha ricordato che il TAR del Lazio si era già espresso in circostanze analoghe nel marzo scorso, annullando un’ordinanza simile del ministro Salvini relativa a uno sciopero indetto nel dicembre 2023. Anche in quell’occasione, il tribunale aveva stabilito che l’assenza di motivazioni straordinarie rendeva illegittimo l’intervento del ministero. “Come allora, Salvini ripropone un abuso che non ha basi legali solide. Lo sciopero del 13 dicembre resta confermato per l’intera giornata”, ha dichiarato Usb in una nota.