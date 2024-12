Sciopero generale dei sindacati di base: il 13 dicembre possibili disagi

Liguria. Altri possibili disagi in vista: la Confederazione Sindacale U.S.B, ha proclamato uno sciopero generale nazionale di tutti i comparti pubblici e privati per l’intera giornata di venerdì 13 dicembre 2024.

Vi aderiscono anche le organizzazioni sindacali Fi.Si. e U.S.B. Lavoro Privato.

L’astensione dal lavoro è stata proclamata nel rispetto della disciplina dei servizi pubblici essenziali.

In alcuni settori, a secondo dell’adesione alla protesta sindacale, non si escludono disservizi per i cittadini.