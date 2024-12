Savona, venerdì 6 dicembre Futura Cantiere Plurale apre le porte alle associazioni

Savona. Dopo un anno di attività, venerdì 6 dicembre Futura Cantiere Plurale apre le porte alle associazioni e ai soggetti attivi sul territorio in campo socio-culturale per esplorare nuove opportunità di collaborazione.

Nato dal percorso di partecipazione cittadina Frontespazio, il gruppo informale Futura Cantiere Plurale è formato da un insieme in divenire di cittadini attivi e associazioni del territorio che collaborano nella gestione temporanea dei locali al piano basso di Palazzo Della Rovere durante il periodo di ristrutturazione dello stesso, come definito da un Patto di Collaborazione firmato con il Comune di Savona lo scorso maggio. Lo scopo del Patto è quello di creare uno spazio di incontro e confronto aperto alla cittadinanza, per stimolare e valorizzare la partecipazione attiva alla vita sociale e culturale intorno a quella che sarà la futura biblioteca e polo culturale polivalente della città.

Tra i soggetti che già collaborano nello sviluppo di Futura Cantiere Plurale troviamo Auser Savona, la Società savonese di Storia Patria, Italia Nostra, la Bottega della solidarietà Savona, Atlantide Giochi Savona e Acli Savona, insieme a un gruppo intergenerazionale di cittadini attivi, portavoce di diverse idee, esigenze e proposte culturali.

È grazie a queste collaborazioni che la cittadinanza ha potuto continuare a vivere lo spazio disponibile intorno a Palazzo Della Rovere nel corso di quest’anno, attraverso proposte socio-culturali quali biblioteche viventi, laboratori di pratiche filosofiche, mostre, letture e presentazioni di libri, showcooking, workshop per giovani imprenditori, laboratori per bambini e molto altro.

“Quello che cerchiamo di fare è tracciare delle linee che rappresentino, in piccola scala, quello che vorremmo che fosse il futuro del Palazzo vissuto intorno alla nuova biblioteca civica, sperimentando nuove modalità di partecipazione e collaborazione cittadina”, così afferma la rappresentante di Futura, Annamaria Castelli. “Tuttavia vorremmo essere di più a collaborare, vorremmo sentire più voci e proposte da tutti quei soggetti che sono già attivi sul nostro territorio e possono portare un cambiamento piccolo o grande nella visione futura della nostra città”.

Ed è proprio questo l’appello che Futura muove ai gruppi attivi sul territorio a partecipare all’evento del 6 dicembre: un’occasione di incontro, conoscenza reciproca, esplorazione e dialogo, insieme a un piccolo aperitivo offerto per l’occasione dalla cooperativa sociale Solida. Le porte di Futura Cantiere Plurale si apriranno in due turni, alle 17 e alle 19. È consigliato segnalare la propria partecipazione all’indirizzo mail: cantierepluralefutura@gmail.com