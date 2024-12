Savona, Usei Aps festeggia 16 anni al servizio delle comunità immigrate in Italia

Savona. Sabato 7 dicembre 2024, la USEI-APS (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia – APS) festeggia 16 anni di attività, quale punto di riferimento fondamentale per la comunità ecuadoriana in Italia. Sedici anni, in cui questa associazione no profit, composta per la maggioranza da volontari ecuadoriani e italiani, si è dedicata a fornire supporto e assistenza in vari ambiti non solo agli ecuadoriani, ma più in generale agli stranieri residenti sul territorio.

Dalla sua fondazione nel 2008, la USEI-APS ha registrato una crescita costante, ampliando la propria rete di volontari e la propria portata geografica: attualmente i suoi iscritti comprendono 35 paesi diversi. Ha inoltre raggiunto una crescita e un consolidamento con l’ampliamento dei servizi offerti attraverso i suoi sportelli INFOPOINT, a Savona, Finale Ligure e Genova.

Nonostante i successi raggiunti, la USEI-APS continua ad affrontare sfide come la crescente diversità nelle esigenze della comunità, non solo straniera, la necessità di maggiori risorse economiche e l’importanza di mantenere motivati i propri volontari. Tuttavia, queste sfide rappresentano anche delle opportunità per l’associazione per continuare a crescere e a evolversi, ampliando il proprio impatto e consolidandosi come un punto di riferimento nel settore dell’associazionismo sul territorio.

In sintesi, la USEI-APS ha svolto un ruolo fondamentale nella vita della comunità ecuadoriana in Italia in questi 16 anni. Il suo impegno per la solidarietà, l’inclusione e il benessere degli ecuadoriani e degli altri stranieri l’ha resa un’organizzazione chiave per l’integrazione e lo sviluppo della comunità.

Nel 2023, la USEI-APS ha istituito un premio, intitolato “Luca Torassa” in onore di un caro amico, socio e dirigente dell’associazione, scomparso prematuramente. Il premio viene assegnato ogni anno, in occasione dell’anniversario della fondazione, a una persona o istituzione che si distingue nel servizio a favore dei migranti e della loro inclusione. Quest’anno il consiglio direttivo della USEI-APS ha deciso di assegnare questo premio al Dott. Luca Patriarca dell’Ufficio Servizi all’Immigrazione della Caritas di Savona, per il suo impegno a favore della popolazione immigrata.

Il premio “Luca Torassa” consiste in un’opera in ceramica, realizzata dal maestro ceramista Marco Tortarolo, che raffigura una “Chakana”, nota anche come croce andina, simboleggiando l’integrazione dei popoli nei quattro punti cardinali, l’origine andina degli ecuadoriani e la ceramica di Albisola, produzione artistica molto apprezzata a livello internazionale.

La premiazione si terrà durante la cena di commemorazione del 16° anniversario della USEI-APS, sabato 7 dicembre, presso il ristorante “Il Caffè de Vuè” a Vado Ligure, alla presenza del consiglio direttivo, di amici e collaboratori della USEI-APS.