Savona, tutto pronto per l’accensione dell’albero in piazza Sisto: i colori scelti sono quelli dell’identità grafica della candidatura a Capitale della Cultura

Savona. E’ quasi tutto pronto per l’accensione dell’albero di Natale, in piazza Sisto a Savona, che avverrà sabato 7 dicembre nel corso di un pomeriggio a base di musica e danza, a partire dalle ore 16.

I colori scelti per il progetto sono quelli dell’identità grafica della candidatura di Savona 2027 che affondano le radici nella tradizione della ceramica savonese: il bianco e il blu cobalto (da qui le due grandi fasce blu), gli stessi che, insieme a qualche piccolo intervento in magenta, caratterizzano anche l’albero di Natale di piazza Sisto in 3D a led, alto 12 metri, dal design moderno e a basso consumo energetico.

“Vista l’energia e l’entusiasmo riscontrati, anche l’Amministrazione ha deciso, per la prima volta, di dare un contributo per permettere la buona riuscita del progetto – spiega il vicesindaco e assessore al commercio Elisa Di Padova – E’ stato inoltre molto importante anche l’apporto delle associazioni del commercio ambulante che hanno voluto dare ai propri colleghi del commercio in sede fissa, testimoniando così l’importanza della sinergia tra le due tipologie commerciali che il lunedì o in occasione di fiere e manifestazioni convivono nella nostra città”.

“Si tratta di un progetto che ha visto un grande lavoro di coordinamento per cui ringrazio le tre associazioni che hanno lavorato insieme, come spesso accade per iniziative che hanno l’obiettivo comune di portare bellezza e ossigeno anche al nostro tessuto commerciale e artigianale. Ci abbiamo creduto insieme. È una sperimentazione che speriamo di poter fare crescere ed estendere di anno in anno in tutti i quartieri diventando così un appuntamento innovativo e riconoscibile della città per renderla ancora più bella e attrattiva sotto le feste”, conclude il vicesindaco.

“La candidatura a Capitale Italiana della Cultura – afferma l’assessore alla Cultura Nicoletta Negro – ci ha stimolato a una nuova riflessione sulla valorizzazione dei monumenti a cui abbiamo voluto dar voce nel contesto natalizio. E’ un progetto tagliato su misura per Savona che non assomiglia a nulla in Italia, è un unicum irriproducibile, che vorremmo far crescere ogni anno, perché sono ancora molti gli edifici di valenza simbolica che andrebbero contestualizzati in tal senso”.

“Sarebbe riduttivo chiamarle illuminazioni natalizie quindi, potrebbero essere sviluppate in qualsiasi momento dell’anno, perché mirano a identificare le architetture simboliche della città e a far uscire dalle stesse le opere contenute all’interno dei nostri musei, in un gioco di specchi immaginario e divertente”, conclude l’assessore.

Il progetto dell’albero si inserisce in uno più grosso “Lighting 4 Savona”: in occasione della candidatura di Savona a Capitale italiana della cultura 2027, la città per le festività natalizie trasforma strade e monumenti in opere d’arte urbana attraverso l’utilizzo di tecnologie sostenibili e a basso consumo.

Nell’ambito del progetto Lighting 4 Savona, l’Amministrazione ha chiesto alla designer alcune linee guida che potessero essere adottate in maniera omogenea da tutte le vie della città. Da qui è nato un progetto di armonizzazione che è stato coordinato dalle associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato) e che ha coinvolto più di 350 tra commercianti e artigiani delle varie zone della città.

Le tappe principali di questo viaggio di luci sono piazza del Popolo, piazza Mameli, dove sorge il Monumento ai Caduti che ogni giorno ferma la città alle ore 18 per un minuto di raccoglimento toccante e unico, la Torre Leon Pancaldo detta La Torretta, piazza Pertini e, infine, la Pinacoteca Civica di piazza Chabrol. A ogni luogo è associata una parola chiave che ha ispirato il lavoro.