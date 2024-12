Savona, semafori troppo vecchi: nei prossimi mesi saranno sostituiti, spesa da 220mila euro

Savona. Solo 4 impianti semaforici su 25 presenti in città sono di recente installazione e quindi realizzati con le recenti tecnologie. I rimanenti 21 hanno circa 30 anni e non risultano conformi (al decreto del Presidente della Repubblica 503/96). Quelli rotti non si riescono a ripristinare perchè non si trovano più in commercio i pezzi di ricambio. Sarà quindi necessaria la loro sostituzione. Per farlo serviranno 220mila euro. Saranno impianti dotati anche del segnalatore acustico.

Per far fronte ai guasti in breve tempo, il Comune ha deciso di spegnere 2 centralini della città “posti in incroci meno cruciali, prelevando alcuni componenti elettronici per permettere il funzionamento di altri impianti con un maggiore impatto veicolare e pedonale (incrocio di via Galletto e in corso Mazzini di fronte al Priamar”, si legge nella determina. La spesa sarà di oltre 7mila euro.

“Per quest’ultimo – è precisato nel documento -, visto la vicinanza alla Fortezza del Priamar che è meta di visita dei numerosi turisti presenti in città sia l’adiacente parcheggio pubblico nonché mercato civico, sono pervenute numerose richieste e lamentele da parte degli utenti per il mancato funzionamento e sollecitando il ripristino del semaforo pedonale”.

L’altro intervento prioritario è la riparazione di quelli di via Luigi Corsi previsto a inizio 2025 per una spesa di circa 65mila (parte dei 220mila).