Savona, scontro furgone-moto sulla strada di scorrimento: motociclista ferito

Savona. Incidente stradale, questa mattina (11 dicembre), a Savona. Si è verificato sulla strada di scorrimento, intorno alle 8,30.

Stando a quanto riferito, a scontrarsi per cause in via di accertamento sono stati un furgone ed una moto. Ad avere la peggio, l’uomo di 74 anni alla guida della due ruote, che è caduto a terra riportando ferite ed escoriazioni.

Sul posto, un’ambulanza della Croce Rossa di Quiliano, l’automedica del 118 e gli agenti della polstrada per i rilievi del caso.

Per fortuna non ha riportato gravi traumi e se l’è cavata con un codice giallo.