Savona, ritrovata dopo oltre 15 giorni la cagnolina Hope

Savona. “Hope è finalmente a casa“. La buona notizia ci arriva direttamente dalla padrona Shirley, che qualche giorno fa aveva lanciato un appello per ritrovare la sua cagnolina scappata impaurita per un rumore nella zona delle Trincee, dalla palestra di pattinaggio a Savona.

“In questi 15 giorni di ansie e paure vorrei ringraziare di cuore tutti i savonesi, gli amici e i parenti che ci hanno supportato e aiutato – aggiunge – un ringraziamento particolare va a Daniela Balli: la nostra educatrice e volontaria della Federazione ambulanze veterinarie Italia insieme al suo presidente Jimmy. Ringrazio il canile di Finale Ligure e le loro volontarie per l’aiuto e il sostegno morale. Insomma, ringrazio veramente tutti di cuore per aver reso possibile il suo ritorno a casa”.

La cagnolina è stata trovata ieri sera (27 dicembre), intorno a mezzanotte, nella zona di via Rusca ed è stata riportata a casa: “Non sarebbe stato possibile se non ci fosse stata la disponibilità e la gentilezza di un “angelo” di nome Claudia: una signora, dal cuore d’oro, che ci ha segnalato la presenza di Hope vicino all’oasi felina in via la Rusca”, aggiunge la padrona.

“Grazie anche a voi IVG per aver pubblicato l’annuncio di ricerca e aver così contribuito al suo ritrovo”, conclude Shirley.