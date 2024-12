Savona, quinta vittoria di fila. Cola: “La miglior prestazione della mia gestione”

Quinta vittoria di fila per il Savona di mister Emanuele Cola. Battuta per 0-2 la Bolzanetese con le reti di Piu e del subentrato Cherkez, tre punti che mandano momentaneamente i savonesi al terzo posto in classifica con 24 punti.

I biancoblù si preparano così al meglio per la sfida contro il Masone di domenica prossima, una delle squadre da battere per puntare al primo posto in classifica.

Tanta soddisfazione nelle parole post match dell’allenatore del Savona Emanuele Cola: “La partita più bella della mia gestione, contro una squadra allenata benissimo. Ha giocato un bel calcio, gli ho fatto i complimenti. Sono veramente soddisfatto della prestazione. Abbiamo trovato le tre occasioni dei tre gol annullati e i due gol nel secondo tempo, ma secondo me abbiamo fatto molto meglio nel primo. Una partita quasi perfetta“.

Oggi, rispetto alle scorse partite, il Savona ha giocato leggermente meno sugli esterni e provato di più le imbucate centrali: “Proviamo tutte le situazioni che potrebbero poi accadere la domenica – continua Cola -. Oggi hanno contenuto i nostri quinti molto bene con due ragazzi molto forti che hanno tanta gamba. Dovevamo trovare delle soluzioni alternative, e le abbiamo trovate dentro invece che fuori”.

Ora la prossima partita sarà molto importante, un altro banco di prova che potrebbe indirizzare ancora di più il campionato del Savona: “In vista del Masone lavoreremo come al solito, a questa domanda rispondo sempre allo stesso modo. Stiamo lavorando tantissimo, ero curioso di incontrare una squadra di un livello superiore. La Bolzanetese ha sbagliato solo una partita, contro l’Olimpic per meriti dei rossoverdi. La trovo una squadra veramente organizzata e ben allenata, mi sono piaciuti tantissimo e secondo me daranno fastidio a tanti”.

“Per quanto riguarda il Masone, posso dire che è una squadra forte – spiega l’allenatore -, davanti sono tutte ostiche. Li incontriamo per fortuna in casa perché sono andato a vedere il derby, campo impraticabile praticamente. Lo prepariamo come al solito, cercando di imporre il nostro gioco. Staremo attenti alle loro quattro punte perché sono delle frecce che partono ai 200 all’ora”.

Il migliore in campo? Il collettivo: “La squadra, assolutamente, questa è una frase fatta, ma è la verità. I migliori in campo sono quelli che entrano. Si allenano tutta la settimana al massimo, entrano magari pochi minuti ma col piglio giusto. Ci danno la possibilità di far rifiatare qualcuno ed entrano al livello degli altri”.

Parco giocatori importante e molto folto, ecco perché l’esclusione dai convocati di oggi di Romano: “Ho una rosa fantastica e ampia, ogni settimana devo decidere chi dovrà stare fuori. Per fare un esempio, Romano questa settimana qua non mi è piaciuto tanto, è l’esempio tangibile di quella che è la mia rosa. E’ stato tra i titolari ma ha abbassato un po’ il livello in allenamento, giovedì non ha fatto bene secondo me, venerdì non si è presentato all’allenamento ovviamente motivando l’assenza, e ho dovuto fare una scelta. Questo è il motivo”.