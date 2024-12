Savona, ortofrutta sanzionato ripetutamente per occupazione abusiva di suolo pubblico: scatta la sospensione dell’attività per tre giornate

Savona. Il negozio di frutta e verdura di corso Mazzini 36R dovrà restare chiuso per tre giornate, potrà riprendere l’attività di commercio giovedì 19 dicembre. E’ quanto deciso dal Comune di Savona.

Come si apprende dalla determina l’esercizio era già stato sanzionato, per ben tre volte (12, 13 e 19 novembre) , dalla Polizia Municipale per occupazione abusiva del suolo pubblico e inoltre “venivano inoltrate alla predetta Società, in data 21 novembre 2024, in applicazione dell’art. 6 della Legge 77/1997, due note di Diffida“.

Successivamente la Polizia Municipale ha sanzionato nuovamente (in data 30 novembre, 2, 4 e 10 dicembre) la società sempre per violazioni inerenti l’occupazione abusiva di suolo pubblico e così (come prevede l’articolo 6 della Legge 77/1997) a fronte di reiterate violazioni alle norme di legge e regolamentari in materia di occupazione suolo pubblico è stata disposta, previa diffida, la sospensione dell’attività “per un periodo non superiore a tre giorni“.