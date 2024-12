Savona, minacciato il “Maama Bar”: “Ci sarà una notte, come quella di anni fa in Germania, di cristalli. Dipende solo da voi”

Savona. “E’ l’ora di finirla di cantare, sbattere sedie o quant’altro. Prendere provvedimenti se non vi date delle regole“. Inizia così la lettera minatoria trovata questa mattina, lunedì 2 dicembre, sotto la saracinesca del locale “Maama Bar”, in piazzetta Vacciuoli, dal proprietario Massimiliano Pittelli.

Da lì il gestore ha deciso di pubblicare questa lettera sul sui suoi profili social dichiarando che non è la prima volta che accade questo brutto fatto di cronaca.

La lettera minatoria assume poi toni sempre più duri, preannunciando un pogrom : “Sarà come una notte di tanti anni fa, come in Germania, ci sarà una notte di cristalli, in una piazza di Savona rapportato nel 2024, 2025 o in futuro. Chi lo sa? Dipende solo da voi“.

E la lettera si conclude con un avvertimento: “E’ scattato il timer“.

Contattato dalla redazione di IVG, il proprietario ha preferito non rilasciare dichiarazioni in merito all’accaduto, e sta valutando azioni legali.