Prima Categoria, la Letimbro si gode il Bacigalupo trovando la vittoria: Masone battuto 1 a 0

Risultato: Letimbro 1-0 Masone (24’ Siri)

Al 94’ finisce qui. Termina 1-0 una partita in cui la Letimbro ha dimostrato di credere fortemente alla possibilità di salvarsi mostrando carattere, grinta e determinazione contro una delle big del girone “B” della Prima Categoria.

Al 92’ la Letimbro resiste ancora e inserisce Velez al posto di Zignego.

Al 91’ Tienon viene sanzionato per aver commesso un fallo tattico: sarà punizione per il Masone.

Il direttore di gara comanda 4 minuti di recupero.

All’89’ Calcagno vola su una conclusione da posizione defilata trovando una parata spettacolare: sulla prosecuzione dell’azione, Saturni risulta miracoloso su un altro tiro a botta sicura opponendosi con il corpo.

All’87’ animi tesissimi in campo e Mantero per ristabilire la calma mostra un doppio cartellino rosso: mister Roso allontanato dal campo così come un dirigente del Masone.

All’86’ Tienon sgasa ancora sulla fascia cercando nel cuore dell’area di rigore Zignego, ma il passaggio dell’esterno della Letimbro risulta fuori misura e l’azione si conclude con un nulla di fatto.

All’85’ la Letimbro continua la sua prova eroica con Siri che a porta vuota salva un gol apparentemente fatto: ha un qualcosa di miracoloso la prestazione mostrata fin qui dagli uomini di mister Roso. Che sia l’effetto Bacigalupo?

All’83’ Calcagno abbassa la saracinesca parando l’impossibile: Letimbro sempre avanti al Bacigalupo.

Al 79’ mister Bruzzone inserisce Garzon al posto di Galleti.

Al 76’ la Letimbro prova a farsi vedere dalle parti di Lepri con Zignego che arriva a mettere pressione all’estremo difensore avversario sporcando il suo rilancio dopo l’ottima progressione di Tienon: la Letimbro sfiora il raddoppio.

Al 74’ Pizzorno rileva Lorenzo Macciò: altro cambio tra le file del Masone.

Al 71’ mister Roso opta per inserire forze fresche inserendo Sala e Tienon al posto di Rivera e Rebagliati.

Al 69’ Volpe si incarica di calciare direttamente una buona punizione sfiorando il palo alla sinistra di Calcagno.

Al 60’ Gatto calcia un’altra punizione dal limite dell’area scheggiando questa volta il palo alla destra di Calcagno: altra occasione per il Masone, ma non cambia il risultato al Bacigalupo.

Al 52’ mister Bruzzone opta per operare il primo cambio del match: dentro Bassi, fuori Mirko Macciò.

Al 49’ Gatto si incarica di calciare la punizione scaturita dall’irregolarità precedente sfiorando la traversa per centimetri: brivido enorme per la Letimbro.

Al 48’ Siri spende un fallo venendo sanzionato.

Al 46’ Bassi con un dribbling ubriacante scappa sulla fascia mettendo un buon pallone in mezzo: la difesa della Letimbro riesce a spazzare, ma il Masone mostra subito di voler ribaltare risultato.

Alle 16:15 il direttore di gara comanda il calcio d’inizio del match. Nessun cambio tra le file delle due squadre, si ripartirà dagli stessi ventidue visti durante i primi 45’ (le uniche eccezioni sono rappresentate da Zignego e Aliu subentrati agli infortunati Cyrbia e Dotta)

Termina cosí sul risultato di 1-0 un primo tempo lunghissimo. Masone sotto nel punteggio nonostante abbia tenuto il pallino del gioco, mentre gli uomini di mister Roso sta dando vita ad una prova estremamente generosa che per il momento li sta premiando.

Al 45’+10 Volpe sfiora ancora il gol: la Letimbro però resiste.

Al 45’+8 Bassi impensierisce ancora la retroguardia avversaria, ma il pallone sembra non volerne sapere di entrare.

Al 45’+6 Bassi dal cuore dell’area di rigore calcia a botta sicura trovando un intervento enorme di Calcagno: paratissima dell’estremo difensore gialloblù, resiste il vantaggio del locale al Bacigalupo.

Al 45’+4 anche Dotta viene sostituito favorendo l’ingresso di Zignego.

Il direttore comanda 5 minuti di recupero.

Al 44’ anche Dotta resta a terra dolorante: gioco nuovamente interrotto, rumoreggiano i tifosi del Masone presenti in tribuna.

Al 42’ Parodi stacca di testa in area di rigore su azione da corner, ma anche il suo tentativo termina sopra la traversa della porta difesa da Calcagno.

Al 38’ Palagano lascia partire una conclusione velenosissima dal limite dell’area che Calcagno riesce a bloccare non senza qualche difficoltà: brivido per la Letimbro.

Al 33’ Cyrbia non ce la fa venendo sostituito: dentro Aliu al suo posto. Per il classe 2003 gialloblú, precedentemente in forza alla Spotornese, si tratta dell’esordio stagionale.

Al 31’ Cyrbia si accascia a terra: necessari i soccorsi del caso per il difensore della Letimbro.

Al 30’ il Masone prova a reagire con Palagano che in girata trova l’ottimo intervento di Calcagno che, con i pugni, anticipa il tentativo di Volpe: grandissima prova di sacrificio della Letimbro fin qui.

Al 24’ si sblocca la sfida. Diroccia si incarica di battere un calcio di punizione da posizione invitante trovando Robin Siri che in qualche modo porta avanti i suoi: esplode la gioia della Letimbro, è 1-0 gialloblù al “Bacigalupo”!

Al 20’ Volpe prova a piazzare un buon tiro, tuttavia anche in questa circostanza il pallone va sopra la traversa.

Al 15’ Gatto da buona posizione cerca la conclusione, ma il tentativo termina alto.

Al 5’ pronti, via e il Masone cerca immediatamente il gol senza però riuscire nell’intento.

Alle ore 15:01 prende il via la sfida.

Le formazioni

Letimbro: 1 Calcagno, 2 Saturni, 3 Valle, 4 Diroccia (C), 5 Siri, 6 Rivera, 7 Cyrbia, 8 Vallarino, 9 Dotta, 10 Rebagliati, 11 Bardhi.

A disposizione: 23 Mordeglia, 13 Avalli, 14 Aliu, 15 Sala, 16 Botta, 17 Velez, 18 Tienon, 19 Zignego, 20 Pedrazzoli.

Allenatore: Dario Roso.

Masone: 1 Lepri, 2 L. Macciò, 3 Pirlo, 4 Parodi, 5 Marchelli, 6 Sabeur, 7 Bassi, 8 Galleti (C), 9 Gatto, 10 Volpe, 11 Cisternino.

A disposizione: 12 Fiori, 13 Amaro, 14 Perata, 15 Bottino, 16 Pizzorno, 17 M. Macciò, 18 Garzon, 19 Calabria, 20 Bardhi.

Allenatore: Massimiliano Bruzzone.

Arbitro del match è il signor Federico Mantero della sezione di Savona.

Presentazione

Savona. Oggi presso lo stadio “Valerio Bacigalupo” va in scena una delle gare valevoli per l’undicesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”). A sfidarsi in campo Letimbro e Masone. Nel giorno del ritorno del calcio al Bacigalupo 1755 giorni dopo l’ultima volta i padroni di casa proveranno a rendere la vita difficile ad una delle favorite del campionato, formazione che nella gara odierna sarà chiamata a vincere ancora per non perdere terreno in classifica.