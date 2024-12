Savona, Lavagnola e Legino festeggiano i santi Dalmazio e Ambrogio

Savona. Giovedì 5 dicembre, festa liturgica di san Dalmazio, l’omonima confraternita di Lavagnola celebrerà il martire alle ore 9 con la liturgia delle ore e la benedizione e distribuzione del pane, secondo l’antico lascito della benefattrice Bianchetta Forte in Lodi del 2 dicembre 1578. Alle 17:15 il parroco don Camillo Podda presiederà la messa. Nell’occasione saranno consegnati i diplomi ai confratelli e alle consorelle che hanno compiuto venticinque, cinquanta e settantacinque anni di iscrizione al sodalizio. L’oratorio attiguo alla chiesa parrocchiale resterà aperto dalle 8:30 a mezzogiorno e dalle 14:30 fino al termine della funzione religiosa.

Sabato 7 dicembre la parrocchia di Legino farà memoria del suo patrono sant’Ambrogio, vescovo, teologo e dottore della Chiesa. Alle ore 16 presso le opere parrocchiali, in piazza don Nicolò Aragno, si terranno una pesca di beneficenza, la presentazione del libro “La letterina sotto il piatto” e la distribuzione di cioccolata calda e panettone. Alle 17:20 nell’Oratorio Sant’Ambrogio saranno recitati i vespri e alle 18 in chiesa si celebrerà la messa. Martedì 17 dicembre alle ore 14:30 ancora in piazza si aprirà una mostra di presepi e in via Giacomo Bove quella del Presepe U Pregin. Durante le festività natalizie in oratorio si potrà visitare il presepe della Fondazione DelBuono.

Nel fine settimana la Confraternita Nostra Signora di Castello celebrerà la solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, che il Martirologio definisce “sin dal primo momento della sua concezione, per singolare privilegio di Dio, preservata immune da ogni macchia della colpa originale”. Sabato 7 dicembre alle ore 18:30 nell’oratorio in via Alessandro Manzoni si terrà la messa. Domenica 8 dicembre alle 9:30 ci sarà l’Ufficiatura delle Lodi, al termine una breve processione verso la Cattedrale Nostra Signora Assunta, dove alle 10:30 il vescovo Calogero Marino presiederà la messa.