Savona, l’area canina di via Firenze resta chiusa: intervento dei vigili del fuoco che però non sono riusciti a mettere in sicurezza l’intero pino

Savona. L’aera canina di via Firenze è stata momentaneamente chiusa per consentire la messa in sicurezza di alcuni rami pericolanti dell’albero di pino presente all’interno della zona.

E’ quanto si apprende dai vigili del fuoco e dalla polizia locale che questa mattina (28 dicembre) sono intervenuti per la rimozione di un ramo. La polizia è stata allertata da alcuni praticanti della zona ma, visto la situazione di pericolo, hanno subito chiesto l’ausilio dei pompieri che sono intervenuti con l’autoscala per rimuovere il tralcio pericolante.

L’area canina, però, risulta ancora inagibile poiché alcune ramificazioni, non raggiungibili con l’autoscala, non sono in sicurezza e quindi risultano pericolanti.

Ora la palla passa al Comune che con gli uffici competenti dovrà risolvere la questione per poter rendere nuovamente fruibile la zona.

“Lunedì chiameremo un agronomo e valuteremo la situazione e, sicuramente, interverremo. Sono giorni di forte vento e quindi è stato giusto chiudere l’area anche per precauzione”, fa sapere l’assessore del Comune, Lionello Parodi.

I frequentatori dell’area segnalano anche, dentro e fuori, la presenza di nidi di processionaria pericolosa per gli animali.