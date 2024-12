Savona, infortunio sul lavoro per operaio alla piscina Zanelli: il dito rimane incastrato e la falange si stacca

Savona. Infortunio sul lavoro questo pomeriggio, 19 dicembre, alla piscina comunale Zanelli di Savona.

L’operaio stava effettuando normali lavori di manutenzione ordinaria quando il suo dito è rimasto incastrato in una cinghia.

Immediato l’intervento dei soccorritori che hanno proceduto a trasportare il ferito all’ospedale San Paolo di Savona.

In questo momento (ore 18.45) l’operaio è in sala operatoria, si è reso necessario l’intervento chirurgico per riattaccare la falange che si è staccata.

“Monitoriamo la situazione e siamo in costante contatto con la Rari Nantes che gestisce la piscina per avere novità”, le parole di Francesco Rossello assessore allo Sport del Comune di Savona.