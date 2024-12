Savona, incidente auto-scooter in via Luigi Corsi: un ferito e soccorsi mobilitati

Savona. Incidente stradale, questa mattina (27 dicembre), a Savona. È successo pochi minuti dopo le 11, in via Luigi Corsi.

Stando a quanto riferito, un’auto ed uno scooter, entrambi provenienti da XX Settembre in direzione mare, si sono scontrati per cause ancora in via di accertamento.

Ad avere la peggio è stato il ragazzo alla guida delle due ruote, che ha riportato in particolare un trauma ad un piede.

Soccorso dai militi della croce Oro Mare di Albissola, è stato trasporto all’ospedale San Paolo in codice giallo.