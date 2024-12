Savona, incendio in una palazzina in via Alla Strà: un intossicato, 4 persone evacuate

Savona. Allarme incendio e paura nella notte appena trascorsa a Savona. È scattato una manciata di minuti dopo l’una, in via Alla Strà.

Stando a quanto riferito, il rogo è scoppiato al secondo piano di una palazzina, coinvolgendo ben due appartamenti ed uno sottotetto abitato.

Il bilancio finale parla di 4 persone evacuate, di cui una intossicata (per fortuna non in modo grave), soccorsa dal personale della Croce Rossa di Savona.

Sul posto sono intervenute tempestivamente due squadre dei vigili del fuoco, supportate dall’autoscala e dal carro autoprotettori per la riserva di aria respirabile: hanno attaccato l’incendio su due fronti, sia lungo la scala che esternamente. I pompieri hanno impiegato oltre 4 ore per spegnere l’incendio.

Durante le operazioni è stata rinvenuta una bombola di Gpl, che è stata raffreddata e messa in sicurezza.

Sono in corso indagini per stabilire l’origine del rogo, forse causato dal malfunzionamento di un elettrodomestico.