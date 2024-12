Savona, il Mazzini Da Vinci premiato come istituto più attivo in Liguria nel campo dell’educazione finanziaria

Savona. Ottimo risultato per l’IIS Mazzini-Da Vinci di Savona, che lo scorso 3 dicembre è stato premiato dall’ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari) come “Istituto più attivo della Regione Liguria sul fronte dell’Educazione Finanziaria”, per la fattiva collaborazione con gli indirizzi professionali “Servizi Commerciali” e “Servizi Commerciali-Turismo sostenibile e accessibile”.

La targa è stata consegnata ai docenti dal Coordinatore Regionale della Formazione di ANASF-Regione Liguria, Emanuele Di Napoli.

Il riconoscimento premia infatti l’attenzione dell’istituto verso l’educazione finanziaria dei propri alunni, favorita attraverso la partecipazione al corso “Economic@mente”, proposto da ANASF. Il corso si prefigge di fornire ai ragazzi gli strumenti per conoscere il mondo del risparmio: partendo dalle loro esigenze concrete, fa comprendere come la pianificazione finanziaria possa consentire di raggiungere i propri obiettivi, attraverso argomenti quali investimento, risparmio, indebitamento, previdenza e pensione.

L’approccio ed i contenuti di questo corso sono in linea con gli obiettivi formativi e le strategie didattiche, ampiamente operative ed esperienziali, perseguite, negli anni, dai due indirizzi professionali dell’istituto, “Servizi Commerciali” e “Turismo sostenibile ed accessibile”, volti a fornire conoscenze e competenze immediatamente spendibili nel mondo delle imprese, con particolare riferimento ai servizi in ambito amministrativo, contabile, finanziario e del marketing.