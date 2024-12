Savona, il consiglio comunale approva l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione ma non mancano le polemiche

Savona. Approvato, non senza polemiche e punzecchiature, l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2025/27, che contiene le linee guida che guideranno l’azione dell’amministrazione nei prossimi anni. Tra le novità il Peba, il piano di eliminazione delle barriere architettoniche.

A presentare la pratica è stato il sindaco, Marco Russo, che però non è sceso nei dettagli: “Il Dup si compone di una parte strategica, che rappresenta il piano di mandato di questa amministrazione e che viene aggiornata di anno in anno man mano che la programmazione avanti, e di una parte operativa che indica ogni anno le indicazioni che si vogliono porre in essere nell’ambito della strategia generale. Anche il Dup di quest’anno quindi è già contenuto nel piano di mandato“.

E proprio su questa presentazione si è concentrata la prima polemica, sollevata da Fabio Orsi di Pensierolibero.zero. Il consigliere di minoranza ha puntato il dito contro il tempo impiegato dalla giunta per presentare il documento: “La somma dei minuti dedicati da questa amministrazione a presentare il principale documento di programmazione è 4 minuti in commissione e 3 oggi. E’ chiaro che, nel momento in cui non c’è un interesse da parte dell’amministrazione a spiegare quali sono le proprie strategie e i propri obiettivi, tutti gli altri discorsi diventano privi di senso. Ci sono 217 pagine allegate: mi viene il dubbio che pochi sappiano cosa c’è scritto sopra, anche perché l’alternativa è che non interessi illustrarne il contenuto qui, dove non c’è solo la minoranza ma anche i consiglieri di maggioranza”.

La seconda polemica è invece legata all’emendamento presentato dal consigliere del M5S, Federico Mij: “Nel punto in cui si tratta del tema della casa, chiediamo non solo di gestire bandi e misure di sostegno economico a favore della morosità incolpevole, ma anche di integrare con risorse proprie“. Una proposta che il consigliere di maggioranza Luigi Lanza ha stigmatizzato: “L’emendamento di Mij non mi lascia molto soddisfatto, perché prova a innestarsi in una discussione molto più ampia ma lo fa ‘fuori focus’. Il tema meriterebbe un approccio molto più serio di un emendamento al Dup, che sembra più un modo per mandare ‘in vacca’ la discussione“.

Una accusa che Mij ha respinto: “Questo emendamento non vuole assolutamente essere ostruzionistico, vuol dare un contributo alla discussione per affrontare un tema complesso. Sono d’accordo che dobbiamo denunciare ciò che il Governo ha fatto, ma se altri Comuni hanno provato a rimboccarsi le maniche e a dare una risposta a un problema che in questo momento è davvero impellente, si può pensare di farlo anche qua. Avessimo tenuto un atteggiamento da ‘opposizione pura’, non costruttivo, avremmo presentato molti più emendamenti per bloccare i lavori“.

Chi invece per primo ha appoggiato l’emendamento è stato Orsi: “Altri Comuni, alla luce dei tagli del Governo (che disapprovo), hanno deciso di metterci del proprio, Genova ci ha messo un milione di euro. I cittadini sono cittadini dello Stato ma anche del Comune, e nel momento in cui lo Stato non interviene, una volta stigmatizzata la cosa, tocca a noi fare qualcosa“. Solidale anche Manuel Meles del M5S: “Questo emendamento chiede una cosa tanto semplice quanto di principio. Se si riuscirà ad aiutare anche solo una famiglia in più sarà importante. Poi che riteniate il Dup ‘il vostro programma’ va bene, ma il Dup è il provvedimento da cui poi discendono tutti gli atti importanti dell’amministrazione, ed è normale quindi che si tratti di cifre e importi. Perché dunque non valutare ora un aumento di risorse sul tema?”.

All’accusa di Orsi (“Nel Dup non si parla mai del tema casa”) ha replicato – non senza una punta di irritazione – l’assessore ai servizi sociali, Riccardo Viaggi: “Credo che l’attenzione sul tema della casa sia una cosa positiva, è un tema centrale nella vita dei cittadini che hanno difficoltà, pertanto tutte le sollecitazioni che vanno in questa direzione sono importanti. Però non credo che ciò che ha detto Orsi sia accettabile: rifiuto l’affermazione che da parte del Comune di Savona non ci sia interesse su questo tema“. Parole a cui Orsi ha risposto poco dopo: “Comprendo il calore con cui difende il suo operato, non voglio contestarlo ma forse in questa fase poteva essere un pochino più proattivo”.

La discussione è stata chiusa da una breve replica di Russo che ha teso una mano a Mij: “Io apprezzo molto quando si porta un contributo costruttivo alla discussione, meno invece quando si strumentalizzano i temi. L’emendamento di Mij secondo me appartiene alla prima categoria, lo ritengo molto interessante; penso però che nel Dup, dove è necessario mantenere più porte aperte, l’esigenza espressa dal consigliere del M5S sia già espressa dove si parla delle misure di sostegno economico”.

Alla fine l’emendamento è stato bocciato con 20 voti contrari, 8 a favore e 3 non espressi. La reazione della minoranza non si è fatta attendere, con Meles che ha annunciato: “Si sono fatti tanti giri di parole per dire che l’emendamento non sarebbe stato votato perché presentato dalla minoranza. Di conseguenza mi sento di dire che è un bel Dup, è un Dup condivisibile, vi ringraziamo del contributo ma noi non lo voteremo“. L’aggiornamento del Dup non emendato è stato quindi approvato con 20 voti favorevoli e 11 non espressi.

Il consiglio comunale ha approvato inoltre diverse modifiche al regolamento comunale su Tari, Imu e imposta di soggiorno: solo su quest’ultima alcuni consiglieri di minoranza (8) hanno deciso di votare contro, negli altri casi la minoranza ha scelto invece di non esprimersi.