Savona, il Comune affida i lavori per la mitigazione del rischio di allagamenti del “quadrilatero ottocentesco”

Savona. A metà ottobre il sindaco di Savona, Marco Russo, aveva annunciato che l’amministrazione comunale aveva provveduto ad incaricare un tecnico per la progettazione di un’opera risolutiva per gli allagamenti che si verificano (ogni volta) quando ci sono forti piogge nella zona che è definita “il quadrilatero ottocentesco”. Inondazioni dovute al fatto che queste strade (via XX Settembre, corso Colombo, via Busserio, Via Niella, via Giacchero, via Astengo e via Guidobono) sono al di sotto del livello del torrente Letimbro e che, di conseguenza, alzandosi (per le forti, importanti e improvvise piogge) non da tempo all’acqua di defluire nel fiume (pur essendoci la condotta).

Adesso la notizia è ufficiale: Palazzo Sisto ha affidato i lavori di mitigazione de rischio di allagamento del “quadrilatero ottocentesco” alla società di ingegneria Nord Milano Consult S.r.l con sede legale in Busto Arstizio. L’incarico dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica relativi a “Interventi di mitigazione rischio allagamento quadrilatero ottocentesco”, costerà complessivamente 80.545,89 euro.

Come si legge nella determina: “L’Amministrazione intende perseguire l’obiettivo di mitigare il rischio di allagamenti che si verificano in corrispondenza del transito di alti livelli idrici nel vicino torrente Letimbro, nell’area cosiddetta del “quadrilatero ottocentesco” ovvero tra le vie XX Settembre, Corso Colombo, Via Niella-Giacchero, via Astengo“.

“Cerchiamo di trovare una soluzione per impedire che si accumuli l’acqua, probabilmente sarà la creazione di una struttura che raccoglie l’acqua e la faccia arrivare in mare al largo. Bisogna capire se farla defluire per dislivello o se ha bisogno di una spinta maggiore con l’aiuto di pompe, bisogna capire dove posizionarla. Per questo è necessario uno studio approfondito”, afferma l’assessore Lionello Parodi.

“E’ una zona che oramai è soggetta a frequenti inondazioni e quindi crea grosso disagio ai residenti e ai negozianti, per questo stiamo intervenendo”, conclude Parodi.