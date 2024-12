Savona, il cast de “Le smodellate” ricevuto in comune dal sindaco Russo e dall’assessore Negro

Savona. Quest’oggi il sindaco di Savona Marco Russo e l’assessore alla cultura Nicoletta Negro hanno ricevuto in municipio il cast di “Le Smodellate”, il film prodotto da Il Faggio Cooperativa Sociale Onlus che ha vinto il primo premio al Festival Nazionale del Cinema Nuovo di Bergamo.

“E’ stato un piacere e anche un onore consegnare a ciascuno degli attori e al regista Antonio Palese una targa con la quale, non solo l’amministrazione ma tutta la città, li ringrazia per quello che hanno fatto – spiega il sindaco Russo – Questo film e l’intero progetto che l’ha generato sono un dono ai savonesi e hanno portato in alto il nome di Savona. Abbiamo voluto anche consegnare una targa a nome di Calogero Gramaglia, che purtroppo non ha potuto vedere realizzato il film”.

Il film, realizzato grazie all’iniziativa e al supporto della Cooperativa Il Faggio onlus di Savona, coinvolge un cast composto da numerosi attori non professionisti, oltre allo staff professionale di Cochlea. Fondata nel 2003, Cochlea si distingue per la creazione di eventi culturali e sociali, promuovendo l’inclusività attraverso progetti video legati alla disabilità. La compagnia è riconosciuta per il suo approccio innovativo e sperimentale nelle produzioni teatrali, cortometraggi e documentari, che combinano competenze artistiche e tecniche per creare contenuti significativi e coinvolgenti.

Il progetto ha beneficiato della collaborazione di numerosi esercizi commerciali e cittadini di Savona, che nel giugno scorso hanno trasformato il centro città in un set cinematografico. Tra gli attori del film, che presenta una storia avvincente con un finale a sorpresa, compaiono anche Marco Russo e Nicoletta Negro.

Alessandra Vaccari, responsabile del progetto per Il Faggio, dichiara: “Sono molto orgogliosa di aver partecipato a questa attività riabilitativa, che rispecchia appieno la filosofia e la missione della nostra cooperativa. Operatori, ospiti, commercianti e figure istituzionali si sono uniti per dare vita a ‘Le Smodellate’, un’opera unica, frizzante e divertente che pone l’accento su messaggi di inclusione e sulla realtà lavorativa dei disabili. Spero in una grande partecipazione alla serata, perché sono certa che sarà emozionante e per alcuni motivo di piacevole scoperta”.

“Le Smodellate”, diretto da Antonio Palese e prodotta da Cochlea Film, è stato girato a Savona e a settembre è stato trasmesso sul canale nazionale 34 Cinema Mediaset. Un palcoscenico televisivo nazionale che ha trovato vastissima eco nella stampa nazionale, dando spazio al prodotto eccezionale e alla narrazione di una cooperativa che da sempre è impegnata nelle attività rieducative con professionalità e approccio innovativo.