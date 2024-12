Savona, gli auguri di Natale per ricordare anche Mauro Olivieri nel giardino del Convento di San Giacomo

Savona. Scambiarsi gli auguri di Natale. Domani, domenica 22 dicembre. Appuntamento alle 15 nel giardino del Convento di San Giacomo. Un evento organizzato dall’Associazione GPN – 2010 ODV, Savona da Scoprire in collaborazione con Amici del San Giacomo ODV e Il Chinotto nella rete.

“Sarà un appuntamento molto sentito”, spiegano gli organizzatori. Infatti oltre a essere un’occasione di condivisione verrà ricordata la data di nascita, il 23 dicembre, di Mauro Olivieri, scomparso lo scorso giugno.

Presidente dell’Associazione GPN – 2010 ODV che tutela l’incantevole chiesetta della Madonna degli Angeli. In suo ricordo l’associazione adotterà una pianta di chinotto.

“Sarà l’occasione per parlare di lui e conoscere di persona chi di solito ci segue sui social, scambiandoci gli auguri di Natale e vivendo un momento, speriamo, ricco di emozioni finalmente reali e non filtrate dallo schermo di un computer o del nostro cellulare”.

“Saremo ospiti – continuano – degli Amici del San Giacomo, in via Bonifacio del Vasto che per l’occasione apriranno il giardino del Convento e per questo li ringraziamo di cuore. Parleremo della storia che da secoli unisce il Convento del San Giacomo alla chiesetta della Madonna degli Angeli e poi, presso il Circolo Artisi, ci scambieremo gli auguri. Vi aspettiamo”.