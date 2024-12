Savona Capitale della Cultura per la manualità contemporanea: Sant’Agostino, liberi di progettare

Savona. Dopo San Giacomo e Palazzo della Rovere, c’è un altro edificio che il dossier di candidatura della città a Capitale della Cultura mira a ripensare e destinare a nuove attività: il convento trecentesco di Sant’Agostino.

Prototipo di una società che invecchia, dove sempre più giovani partono e sempre meno ritornano, a Savona emerge “un bisogno generazionale di ascolto e prospettive, un bisogno di appropriarsi dello spazio per immaginare, progettare e liberarsi” si legge nel dossier. Savona 2027 si candida pertanto a diventare un luogo di sperimentazione creativa e innovativa.

Sant’Agostino subì varie trasformazioni nei secoli, divenendo perfino carcere giudiziario nell’Ottocento, per poi essere chiuso nel 2016. Nel 2027 verrà restituito alla città, trasformato in un hub dedicato alle arti e alle

digital humanities: “un luogo dove creativi e artigiani digitali, informatici e startupper potranno scambiare servizi, creare e progettare insieme, dove le idee potranno fluire liberamente e prendere forma in un flusso continuo di informazioni e creatività”.

“Un incubatore per giovani e imprese, ad alta intensità di conoscenza e creatività”. Nel 2027 lo spazio diverrà un open studio, sede di percorsi creativi a cura di Fiammiferi, di attività per sostenere le imprese digitali con Camera di commercio, hackathon per dare vita a idee imprenditoriali creative con Savona Startup, workshop per abitare poeticamente i luoghi a cura di Après la nuit, uno spazio per la formazione continua con Unione Industriali, un nuovo Social FabLab per gli artigiani del futuro, oltre a uno spazio per promuovere le interazioni tra cittadini più giovani e quelli più anziani.

Ma le “Nuove rotte per la tecnologia” prevedono anche molto altro: per inaugurare lo spazio di Sant’Agostino, è stato pensato un inedito dialogo tra due miti come Adriano Olivetti e Steve Jobs. Con l’Archivio Storico Olivetti e il Museo All About Apple di Savona (il più fornito museo al mondo e l’unico con il riconoscimento ufficiale da parte di Apple), il 16 aprile 2027 si aprirà una mostra in concomitanza con i 50 anni dalla presentazione dell’Apple II, che segnò l’inizio dell’era del personal computer. Questa sarà anticipata da una visione che ha forgiato la contemporaneità, quella del brand Olivetti: una tecnologia per tutti, portatile. “Design, marketing, società, giovani e fame di futuro: la mostra sulle storie di Olivetti e Jobs sarà l’occasione per discutere di innovazione e territori”.