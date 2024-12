Savona Capitale della Cultura, nel 2027 kit di benvenuto in stazione ai visitatori per convincerli a non venire in auto

Savona. Stazione, televisione, transito di persone e personaggi: sono queste le parole delle “Nuove rotte per il movimento” pensate nell’ambito del dossier di candidatura della città a Capitale della Cultura 2027.

“La stazione di Savona, cuore del rinnovamento della città e simbolo della trasformazione urbana tra Ottocento, Novecento e XXI secolo, assumerà nel 2027 un doppio ruolo, in accordo con le Ferrovie dello Stato e con molte municipalità coinvolte, a partire da quelle di Torino e Imperia con cui si è aperto in questi mesi un dialogo importante” – recita il dossier.

Essa, durante l’anno di Capitale, diverrà anzitutto luogo di accoglienza per i visitatori che saranno invitati a lasciare a casa l’auto per recarsi nella città della Torretta in treno. Al loro arrivo a Savona Mongrifone, nome dell’edificio progettato da Pier Luigi Nervi, riceveranno un kit di benvenuto e percorsi di visita personalizzati, consultabili anche dal proprio smartphone.

La stazione sarà anche luogo di visita e dibattito. Nel grande fabbricato viaggiatori, già riqualificato nel 2009, verrà allestita una mostra permanente dedicata alla storia della televisione italiana. Savona vi ha contribuito in maniera fondamentale grazie a talenti noti quali Tatti Sanguineti, Carlo Freccero, Antonio Ricci, Fabio Fazio, Felice Rossello. La mostra sarà curata da Aldo Grasso, il più importante storico della televisione italiana, e verrà realizzata in collaborazione con Teche Rai. In programma grandi proiezioni sulle pareti e ascolto individuale senza intralcio con le funzioni di trasporto.

Da un’idea dello stesso Fabio Fazio, si terrà un ciclo di incontri sul ruolo che la televisione ha avuto in tutti i settori della vita del Belpaese dal 1954 a fino ai giorni nostri. Al termine della mostra, i visitatori saranno invitati a condividere i propri racconti in formato video, foto, audio o scritto, come parte di una grande installazione collettiva, intitolata “Savona Stories”. Quest’ultima sarà curata dai giovani del collettivo dell’Università, che già attuano prodotti multimediali dagli archivi del territorio e da riprese originali.