Savona Capitale della Cultura, le “Nuove rotte” del marketing viaggiano in 27 container brandizzati pronti a sbarcare nelle città partner

Savona. All’interno del dossier di candidatura della città a Capitale della Cultura 2027 è presente un tema che guarda al futuro, all’innovazione e alla condivisione. Si tratta delle “Nuove rotte” per il marketing culturale e, in particolare, per la comunicazione innovativa delle Capitali della cultura.

In collaborazione con il corso di laurea in Digital Humanities, Savona sta già sviluppando linguaggi e attività specifiche, sia verso i residenti sia verso i “cittadini temporanei”, vale a dire turisti, lavoratori, studenti, nomadi digitali. “Da una parte vogliamo continuare e rendere più capillare quel percorso di grande partecipazione che ci ha caratterizzato; dall’altra, raccontare una nuova città, che si propone come luogo dove la cultura viene prodotta e condivisa, non soltanto ‘consumata’. Per questo realizzeremo un progetto iconico, in partnership con media nazionali, a partire da Rai Radiotelevisione italiana, ma con un kit di comunicazione locale” si legge nel dossier.

Ventisette container brandizzati e designed for all, creati insieme all’Ordine degli Architetti di Savona, viaggeranno con altrettante squadre di comunicatori, approdando nelle città partner di Savona 2027 in Italia e nel Mediterraneo, generando inediti spazi fisici di un network virtuale in cui lavorare insieme al progetto. “Il network dei porti diventerà contemporaneamente metafora e rappresentazione concreta di scambi culturali e non solo commerciali, un ‘ponte di comando’ con un cruscotto di scambi bidirezionali di esperienze e competenze per tutti i cittadini”. Il progetto terminerà ospitando a Savona il primo meeting di un percorso inter-ente volto a ripensarne le governance in base ai bisogni dei cittadini. Il progetto verrà presentato già alla Biennale di Architettura 2025, nell’ambito delle call tematiche lanciate dal curatore Carlo Ratti.

“L’anno da Capitale, per Savona, è già cominciato e, in qualche modo, ci sarà anche se non arriverà il titolo. La ricostruzione dell’identità savonese grazie alla cultura, con 9 nuovi contenitori culturali a diverso indirizzo e gestione, non è possibile viverla come un allargamento dell’offerta dall’alto verso il basso, ma al contrario come la presa di possesso da parte di tutta la comunità dei propri spazi” si legge. Per questo motivo, non ci saranno biglietti di ingresso, bensì una tessera che consentirà di pagare sempre di meno quanto più si usufruirà del progetto. La tessera, che sarà consegnata a tutti i cittadini ed abitanti del comprensorio, conterà un codice individuale con cui prenotarsi alle diverse manifestazioni e con cui ci si potrà iscrivere per diventare volontari, narratori, accompagnatori dei visitatori. Questi ultimi “non saranno turisti ma ospiti di una città che prima di tutto sarà una casa delle culture aperta a tutti“.