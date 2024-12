Savona Capitale della Cultura: il Priamar come casa del futuro del pianeta

Savona. La sostenibilità ed il futuro del pianeta sono temi cardine del nostro presente e il dossier di candidatura della città a Capitale della Cultura 2027 non poteva certamente esimersi dal trattarne. Il Priamar, in occasione di Savona ’27, cambierà aspetto e funzione: la fortezza vedrà protagonista la Fondazione Cima, il più avanzato team italiano di contrasto al cambiamento climatico.

La Fondazione, nata nel 2007, festeggerà i suoi vent’anni “con un grande spazio di lavoro e di educazione, portando in maniera esplicita a Savona la riflessione sul futuro del pianeta” si legge nel dossier. La Fondazione, che collabora attivamente con grandi nazioni e città come il Senegal e Addis Abeba, diventerà il motore di un grande percorso di “citizen science” presso gli abitanti di tutte le età, collaborando con il mondo delle scuole, dell’università e della terza età. Importanti, in tal senso, l’ubicazione degli spazi di lavoro di Cima all’interno del campus universitario e l’accordo con UniSavona.

All’interno del Piazzale del Maschio verrà collocato un grande oggetto multimediale, una sfera che di giorno “rappresenterà la Terra con le sue temperature e le storie in diretta dei disastri, ma anche dei progetti di contrasto al cambiamento climatico”; di sera diventerà una immensa luna, sul modello di quella installata da Luke Jerram presso il Trinity College di Dublino, che “aiuterà a spiegare le fasi lunari e le rinnovate sfide dell’umanità nello spazio, anche in collaborazione con le aziende del territorio che si occupano attivamente

dell’argomento”.

Fondazione Cima è un ente di ricerca che si occupa dello studio, previsione e prevenzione dei rischi legati ai cambiamenti climatici, avvalendosi di dati e modelli matematici, con le più recenti tecnologie AI. “Cima si distingue per le sue eccellenze nello studio degli ecosistemi marini e dell’impatto del traffico marittimo sulle popolazioni di cetacei, dei fenomeni atmosferici, della previsione di eventi idro-meteorologici, dello sviluppo di scenari futuri e dei relativi piani di prevenzione e adattamento”. La “Sala Situazioni”, operativa 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, è a supporto delle attività di protezione civile in Italia e in diversi paesi del mondo.

Cima sta inoltre lavorando da diversi anni nella contaminazione di temi scientifici con l’arte. Nel 2027 i nuovi spazi della Fondazione nel Priamar ospiteranno mostre su tematiche scientifiche, come il cambiamento climatico e gli ecosistemi marini, “per raccontare alcune delle sfide più grandi che l’umanità è oggi chiamata ad affrontare: siccità, alluvioni, incendi, inquinamento e perdita di biodiversità. Attraverso diversi linguaggi saranno espressi fenomeni con i quali ci confronteremo in futuro, mostrando la ricchezza del nostro pianeta e chiamandoci a riflettere sul nostro ruolo nelle complesse dinamiche che lo governano”. Negli spazi della Fortezza saranno inoltre predisposti self-guided tour delle centraline di monitoraggio meteo con installazioni e pannelli esplicativi.

Completerà l’anno un Festival scientifico sul clima, con l’organizzazione di tavole rotonde con esperti, workshop, attività di edutainment sia per scuole sia per pubblico interessato alla partecipazione. Il Festival sarà anche l’occasione per realizzare la simulazione di una COP di giovani under 27, restituendo all’Amministrazione Comunale un deliverable delle politiche climatiche da intraprendere entro il 2040.