Savona Capitale della Cultura, alla scoperta del dossier: le proposte in materia di turismo

Savona. Tra i temi e le proposte del dossier di candidatura della città a Capitale della Cultura 2027, non potevano mancare le iniziative legate al turismo. Infatti, dati alla mano, Savona risulta essere prima provincia in Liguria per pernottamenti, prima provincia del Paese per Bandiere Blu (ben 15) e seconda in Italia per numero di ristoranti per abitante.

Ma non finisce qui, perché facendo un po’ del cosiddetto “turismo il cifre”, la Città della Torretta si è classificata anche sesta nel Paese per cultura e tempo libero, ottava provincia italiana per tasso di turisticità, settima in Italia per numero di alberghi per abitante. Da segnalare anche la 50esima posizione come porto turistico nel Paese, la 12oesima come porto turistico nel Mediterraneo, infine, la decima tra i porti crocieristici italiani per destagionalizzazione.

“Qualunque prospettiva turistica non può prescindere da un contesto globale molto complesso, in cui le sfide più urgenti riguardano la sostenibilità e il cambiamento climatico, l’overtourism, l’accelerazione digitale e l’impatto dell’Intelligenza Artificiale. Sfide e opportunità che Savona affronterà facendosi laboratorio Mediterraneo di nuovi modelli di sviluppo turistico, sposando la Roadmap del Tourism Working Group del G20 (Unwto, Goa 2023)”- si legge nel dossier.

Nello specifico, sono 9 le inedite, strategiche e promozionali attività previste.

La prima: su iniziativa dell’Assemblea generale ONU, il 2027 sarà l’anno internazionale del turismo sostenibile e resiliente; su questa linea, Savona implementerà uno specifico progetto di formazione 2025-2027 per operatori e un Tourism Sustainability Hackathon che nel 2026 riunisca startup e talenti per la realizzazione di progetti innovativi.

Seconda: il 27 settembre 2027 si celebrerà il World Tourism Day e a Savona si terrà per l’occasione un convegno internazionale sulle “Nuove Rotte per il Turismo”, in collaborazione con la Cciaa Riviere di Liguria, Isnart, Turismi Ai, Risposte Turismo, Cultura Italiae e Fondazione Cima. Al centro, i temi della digitalizzazione e dell’Intelligenza Artificiale in rapporto ai nuovi turismi, con focus su turismo culturale, enogastronomico e crocieristico.

La terza: istituzione di una connessione con “Visit València”, Smart city 2022 e Green City 2024, modello europeo di sviluppo turistico, per contaminazione di idee, progetti e buone pratiche su smart destination, sostenibilità, ceramica e promozione turistica.

Quarta: Savona si è qualificata prima destinazione in Italia ad aderire all’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale nel Turismo. Con Turismi Ai, svilupperà per il 2027 progetti Ai-based eticamente sostenibili, anche per le Pmi.

Quinta: l’importante collaborazione con Carlo Ratti, direttore del “Mit Senseable City Lab” di Boston, con l’obiettivo di superare il modello di Smart City e immaginare una città “sensibile” con l’uomo al centro.

Sesta: la X edizione dell’UlisseFest 2027, con quattro giorni di incontri, wor kshop, cinema, concerti e spettacoli per il festival del viaggio di Lonely Planet.

Settima: sarà proprio Savona a ospitare, nel 2027, la Borsa Internazionale del Turismo Culturale, l’incontro annuale del network Mirabilia, punto di riferimento per il turismo culturale e dei siti Unesco.

Penultima, certo non per importanza: “Turismi del mare” ossia una strategia che valorizzi le unicità della provincia di Savona, dal santuario transfrontaliero Pelagos, per la salvaguardia della biodiversità marina, all’area naturale marina protetta Isola di Bergeggi, con la prima webcam sottomarina, live streaming h24, passando per Nemo’s Garden, a Noli, prima coltivazione subacquea di piante terrestri al mondo nonché un made in Italy eco-compatibile e auto-sostenibile di agricoltura, esportato negli Usa. Verranno inoltre sviluppate e promosse offerte che comprenderanno sport, esperienze e attività acquatiche, per vivere il mare oltre il turismo balneare: dal kayak, alla subacquea, dal whale-watching al sup.

Collegato al punto precedente, a 25 anni dall’Accordo Pelagos si terrà, nel febbraio 2027, un Forum sui Turismi del mare, per il confronto sull’Obiettivo 14 degli Sdg ed il ruolo del turismo. Questa la nona iniziativa che va a chiudere la rassegna corrente.

Importante segnalare anche il progetto volto a fare di Villa Zanelli un Museo del turismo mediterraneo. La Villa, eccellenza dello stile Liberty ligure e italiano, ospiterà nel 2027 la prima grande mostra sul turismo come motore di sviluppo del bacino mediterraneo. Curata da Carmen Bizzarri e Edoardo Colombo, proporrà un allestimento multimediale e immersivo nella storia e nella geografia, grazie alle applicazioni più avanzate di intelligenza artificiale.