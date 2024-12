Savona capitale della Cultura, alla scoperta del dossier: la promozione dell’arte ceramica

Savona. Sono tantissimi i temi cardine del progetto “Nuove rotte per la cultura”, il dossier di candidatura della città a Capitale italiana della cultura 2027. Si propone qui un approfondimento sugli obiettivi delineati in ambito artistico ed in particolare sulla ceramica, cuore pulsante dell’artigianato savonese e dei suoi dintorni.

Fra le numerose rotte del progetto, Savona 2027 ne traccia una importantissima sulla manualità, che mira a istituire una rete di relazioni su scala nazionale grazie al decisivo sostegno dell’Associazione Italiana Città della Ceramica. L’Aicc, che unisce i comuni di “affermata tradizione ceramica” e che conta oggi ben 57 municipalità, aderisce alla sfida di Savona 2027 siglando l’appoggio al dossier “per la sua valenza progettuale ed in virtù del lungo cammino fatto insieme” – si legge.

Sono nove i comuni coinvolti nel programma: Castellamonte (TO), Cerreto Sannita (BN), Faenza (RA), Laveno Mombello (VA), Montelupo Fiorentino (FI), Pesaro, Nove (VI), Santo Stefano di Camastra (ME) e Urbania (PU). Il progetto prenderà avvio dalla Baia della Ceramica per poi diramarsi in tutta Italia, ospite a rotazione delle altre città partecipanti, con una mostra itinerante che racconterà il territorio savonese attraverso le sue manifatture, per tutto l’arco del 2026. All’inaugurazione dell’anno di Capitale, saranno invitati tutti i nove sindaci e, durante tutto il 2027, verrà data la possibilità alle città che essi rappresentano di valorizzare un proprio artista under 27, facendolo lavorare all’interno delle botteghe nostrane, con una grande esposizione finale diffusa fra Savona e le Albisole.

Savona sarà quindi, per tutto il 2027, megafono delle iniziative culturali legate alla ceramica che avverranno nelle città gemellate, “favorendo la messa a frutto di un lavoro di rete sinergica consolidato nel tempo, a cui l’anno di Capitale ha il compito di dare una luce nuova, condivisa con tutti gli attori che vorranno farne parte credendoci insieme a noi” – si legge nel dossier.

La Baia della ceramica presenta origini prima di tutto geografiche: i comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure e Savona, infatti, si trovano collocati lungo un unico tratto litoraneo che non presenta interruzioni, costituendo un territorio omogeneo. Le rispettive Amministrazioni, nel tempo, hanno dato il via alla condivisione di progetti e palinsesti culturali, culminati nel 2022 con la firma di un Protocollo d’intesa per promuovere iniziative di valorizzazione territoriale, con il coinvolgimento delle manifatture ceramiche

e dei musei del territorio.

“Il Museo della Ceramica, nel cuore del centro storico di Savona, è la casa della storia ceramica savonese e albisolese, dal Rinascimento al Novecento, dal Futurismo fino all’arte più contemporanea” – recitano le pagine del progetto. Dal mese di marzo 2027, questo ospiterà la mostra diffusa “Le rotte del blu”, in cui opere risalenti a epoche differenti dialogheranno tra loro, unite da quel colore blu che più di ogni altro rappresenta Savona e che lega trasversalmente la storia produttiva della ceramica locale.

Un viaggio tra storie, culture e tradizioni attraverso un colore che appartiene anche ad altre culture ceramiche, che spaziano da quella turca a quella cinese, passando per l’Iran e il Nord Africa, giungendo agli azulejos portoghesi alla Spagna delle botteghe moresche, fino alla produzione olandese. In questo contesto, la Savona del Quattrocento si rese protagonista di un flusso di import-export di ceramiche verso tutto il bacino del Mediterraneo, oltre che nel commercio del guado, pianta tintoria esportata in Inghilterra.

“Il colore blu funge altresì da medium per molte declinazioni espositive, dai dipinti agli arredi, dai tessuti ai vetri, fino alla poesia, la musica e il cinema”. Saranno esposti oggetti che racconteranno la ceramica e l’arte antica, moderna e contemporanea, con storie legate a viaggi e commerci, studi di arcanisti e scoperte scientifiche, ma soprattutto saperi giunti a Savona portando nuove conoscenze e, viceversa, maestranze locali partite per portare la loro esperienza in nuovi paesi. Verrà inoltre coinvolto, a partire dal 2026, un artista che possa realizzare all’interno delle botteghe locali un’opera o un intervento permanente per la città.

Infine, a 70 anni dall’approdo ad Albissola di Asger Jorn e dalla conoscenza con il grande artista albese Pinot Gallizio, le due città ricorderanno con una grande mostra, conferenze, un diffuso lavoro nelle scuole e una nuova pubblicazione questo sodalizio, tra i più importanti della storia dell’arte del secondo Novecento: nel 1957, ad opera dei due, nasceva infatti l’internazionale situazionista.