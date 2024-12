Savona, camion che trasporta soia ribaltato in A10 nei pressi dello svincolo: traffico in tilt

Savona. Incidente stradale questa mattina (23 dicembre), in A10. È successo intorno alle 10, nei pressi dello svincolo autostradale di Savona.

Stando a quanto riferito, un camion che trasporta soia si è ribaltato per cause in via di accertamento. Ferite lievi per il conducente, soccorso dai militi della Croce Bianca di Savona.

Ma il sinistro ha dato vita a grossi problemi in termini di viabilità. Al momento lo svincolo del Bivio A6/A10 Savona risulta chiuso sia in direzione Torino che in direzione Genova a causa dell’incidente.

Come si evince dal sito di Autostrada dei Fiori: “Per il traffico diretto a Genova si consiglia l’uscita alla stazione di Savona – Vado per poi rientrare alla medesima stazione in direzione Genova. Per il traffico diretto a Torino si consiglia l’entrata alla stazione di Altare percorrendo la S.S.1 poi la S.P. 29”.