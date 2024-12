Savona, all’infanzia Sguerso di via Verdi al via la sperimentazione del metodo Montessori per 25 bambini

Savona. Il plesso dell’infanzia Sguerso dell’I.C. Savona I- Don Andrea Gallo, nel quartiere di Villapiana (via Verdi), ha iniziato la sperimentazione del metodo Montessori in una delle sue sezioni della primavera. Venticinque bambini, di età compresa tra i 3 e i 5 anni, sono i protagonisti di questa sperimentazione, che sta dando ottimi risultati soprattutto legati all’autonomia.

La famosa pedagogista, immortalata sulla banconota da 1000 lire (ormai fuori corso) ha strutturato un modello di pedagogia in cui adulti e bambini si impegnano a costruire il processo di crescita attraverso l’interazione con l’ambiente, in cui l’apprendimento é un atto spontaneo che avviene quando il bambino é pronto e in cui l’adulto è di supporto e di tutoraggio.

Il progetto è nato grazie alla volontà di una maestra Luana Formento, da sempre appassionata di Maria Montessori. “Il grazie più grande lo devo dire alla mia dirigente, Sonia D’Auria, che mi ha spronato e dato una spinta per iscrivermi al corso della Fondazione Montessori Italia (il presidente è Andrea Lupi, mentre la vicepresidente Rosella Trombacco), insomma mi ha supportato in tutto. Ho iniziato le lezioni del corso a dicembre 2023, e a febbraio 2024, sosterrò l’esame per l’abilitazione”.

“Parlando con la mia nuova dirigente, che è solo qui da un anno, ci siamo confrontate sul metodo Montessori e ho scoperto che anche lei è una sua grande ammiratrice – aggiunge la maestra – così ho presentato il progetto di sperimentazione al primo collegio docenti dell’anno e ho trovato da parte di tutti i colleghi una grande disponibilità“.

Gli ambienti quindi sono stati strutturati nella sezione con angoli dedicati dove i bimbi possono sperimentare e cimentarsi in attività strutturate di alfabetizzazione, numeri, arte e scienza. Il bambino acquisisce così tutte le competenze necessarie ad affrontare i diversi gradi di scuola dimostrando una capacità di auto organizzarsi il metodo di studio. Il bambino “Montessori” diventerà un adulto padrone delle sue scelte.

“Sono appoggiata da tre colleghe della sezione, che ringrazio per avermi, che loro, supportata – spiega Luana – sostanzialmente in questa classe abbiamo “messo da parte” tutto ciò che era di plastica o i giochi tradizionali e abbiamo sostituito il tutto con oggetti di materiale naturale e di sviluppo-sensoriali che inventò proprio Maria Montessori (ad esempio la Torre Rosa). C’è un solo oggetto di tutto, quindi se uno strumento è già in possesso di un bambino/a, il compagno/a che lo vuole utilizzare deve aspettare il suo turno”.

I risultati nonostante i pochi mesi di sperimentazione sono già visibili: “I bambini hanno imparato a rispettare i tempi, in classe c’è un clima disteso e di rispetto del lavoro e di chi ho vicino. Abbiamo anche notato una proprietà di linguaggio sicuramente importante e sorprendente per bambini di 3 anni – aggiunge la maestra – all’inizio devo ammettere che eravamo un po’ spaventate all’idea che i bambini entrassero in una classe che potesse sembrare “povera” di oggetti ma, in realtà, ricca di apprendimento. Ma poi tutto è andato per il meglio”.

La scuola é il luogo della ricerca e della sperimentazione. Grazie alla volontà delle maestre che si sono messe in gioco, il plesso Sguerso ha iniziato questo percorso, unico sul territorio di Savona, con la supervisione della Fondazione Montessori Italia e con un accordo di rete con l’I.C. Castelletto di Genova, solo hub montessoriano della Liguria. La possibilità di mettere in campo percorsi volti all’inclusione, all’integrazione e allo sviluppo completo del bambino ha spinto i docenti a impegnarsi con serietà in questo percorso, nell’ottica, poi, di poterlo continuare verticalmente alla primaria e alla secondaria di primo grado, offrendo sul territorio questa possibilità.

“I nostri obiettivi? Sicuramente che io passi l’esame di febbraio così poi sarò ufficialmente abilitata e poi verticalizzare e ampliare il progetto. Ci sono altri colleghi della primaria e secondaria che vorrebbero intraprendere il percorso, questo mi riempie di gioia”, conclude la maestra Luana.