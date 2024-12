Savona: alla scoperta del Forte e della Chiesa della Madonna degli Angeli

Savona. Sulle alture della città ed in prossimità dell’omonimo forte, in posizione assai panoramica, sorge la chiesa della Madonna degli Angeli. L’edificio religioso, costruito dal frate cappuccino Giovanni Ambrogio Pavese (1558-1631) sul finire del secolo XVI, è posto a mezza costa lungo le pendici della collina ed è raggiungibile esclusivamente a piedi, sia dal fondovalle sia da una strada sterrata che gli passa alle spalle.

Sorge con la facciata rivolta a est, a guardare la città. La chiesetta ha navata unica con volta quasi piatta e presbiterio quadrato. Ai lati del piccolo altare, due porte poste sulla parete di fondo conducono una in sacrestia e l’altra al campanile. La chiesa non presenta pitture o decorazioni e possiede un tetto in “ciappe” di ardesia molto deteriorato, dal quale filtra acqua piovana all’interno. Per tali motivi l’edificio non è oggi in un buono stato di conservazione.

Il più antico documento che menziona il sito è la minuta di un atto di donazione, risalente al 1596, in cui il frate fondatore dona alla Chiesa di Roma il luogo sacro da lui costruito, un bosco e altre terre. Giovanni Ambrogio Pavese era membro di una ricca e numerosa famiglia savonese: il padre Battista era Consigliere di Stato presso la Corte del Duca Emanuele Filiberto di Savoia. Cagionevole di salute, fu costretto a ritirarsi in un suo podere di Savona, sulle pendici del Monte Ornato.

Sul finire del XVI secolo, edificò la piccola cappella, alloggiando in alcune cellette limitrofe per condurre una vita eremitica. Ben presto, tuttavia, i rigidi inverni lo costrinsero ad abbandonare il suo eremo per trasferirsi a Torino. Nel 1623, il frate cedette alla Repubblica di Genova tutti i diritti riguardanti la chiesa da lui costruita, mantenendo l’ordine da parte della Superba di farvi celebrare mensilmente la Santa Messa. Nello stesso anno, un padre scolopio rubò la campana della Madonna degli Angeli: fu solo l’inizio delle tante disavventure che si susseguirono nei secoli.

Nel 1630, preso dalla nostalgia, il Pavese fece ritorno a Savona. La peste, che dilagava terribile in quel periodo, lo colse proprio lungo il viaggio di ritorno: morì ad Altare nel 1631, all’età di settantatré anni. Nel 1650 la chiesetta fu interdetta “per essere stata fatta ricetto di pecore e d’altro bestiame“; si narra, inoltre, del ritrovamento nel 1653 del cadavere di un militare suicida. Nel 1654 il Vescovo Francesco Maria Spinola si recò in visita alla Chiesa, la benedisse e diede licenza di riprendere le celebrazioni.

Arrivarono gli anni della guerra di secessione austriaca (1741-1748) con la città che fu invasa dall’esercito sabaudo (1746-1749), per essere poi bombardata dalla flotta inglese (luglio 1749), finché con la Pace di Aquisgrana del 1748, la Repubblica di Genova rientrò in possesso dei suoi territori, tra cui Savona. Probabilmente la Chiesa fu occupata dalla truppa nemica, subendo notevoli danni; per questo, Padre Giuseppe Maria Montaldi chiese il permesso di ripararla.

Non si era spenta, nonostante le alterne e travagliate vicende, la devozione dei savonesi per quel luogo: essi infatti supplicarono papa Pio VII di concedere l’indulgenza plenaria per il giorno della festa dedicata alla Beate Marie Angelorum, il 2 agosto. Questo rappresentò l’ultimo atto della storia della chiesa seicentesca: cosa sia accaduto nei cent’anni seguenti è tutt’oggi un mistero; in ogni caso, ridusse la chiesa ad un ammasso di rovine.

Nel 1929, si levò l’appello del professor F. Noberasco per la ricostruzione della Madonna degli Angeli. Questo non rimase inascoltato e, anzi, ricette la pronta risposta di Monsignor Tomaso Fonticelli, parroco della chiesa di San Francesco da Paola: la chiesa nel 1930 fu completamente ricostruita, seppur in dimensioni ridotte, con una spesa interamente coperta dai fedeli. Nel corso degli anni seguenti si succedettero furti e devastazioni, finché nel 1982 l’impresario Cavalier Gerolamo Delfino s’impegnò a ridare decoro a quel luogo sacro, restaurando l’edificio con l’aiuto di molti parrocchiani.

Come detto, nei pressi dell’edificio religioso sorge l’omonimo Forte della Madonna degli Angeli, una fortezza ottocentesca situata anch’essa sulla collina alle immediate spalle del centro, ad un’altitudine di 232 metri s.l.m. Classificata come batteria, costituiva un sistema difensivo della costa e della rada di Savona-Vado Ligure, di cui facevano parte anche la fortezza gemella di Madonna del Monte (a Legino) e il più interno Forte Ciuto. Edificata intorno al 1881 dai Savoia, rimase in attività fino alla fine della Seconda guerra mondiale.

L’attuale copertura in cemento armato non è probabilmente originale e si tratta di un intervento successivo per adattare la fortificazione alla potenza dell’artiglieria moderna. Il forte si sviluppa su due piani, il primo dedicato a stalle e magazzini per munizioni e il secondo alle tre postazioni per 6 obici (poi sostituiti da altrettanti cannoni dopo la Prima guerra mondiale) e alle stazioni telemetriche, ancora conservate.

Sono inoltre presenti davanti al forte altre due piazzole, costruite dopo la Grande Guerra, collegate da un ponte levatoio sul fossato, ormai quasi del tutto o interamente scomparsi. Vi è ancora, al piano superiore, una terrazza con postazioni per mortaio. Durante l’occupazione nazista, assolse la funzione di presidio della Wehrmacht e fu anche batteria controaerea tedesca. A tal proposito, nel cortile si trova una targa a ricordo dei partigiani qui uccisi dai nazisti: sul muro sono ben visibili i segni dei proiettili responsabili della strage.

A qualche metro al di fuori del forte, in direzione nord-ovest, si trovano i ruderi delle casermette in cui alloggiavano i soldati. A mezza costa verso la città, si trova invece la suddetta Chiesa della Madonna degli Angeli, da cui il forte prende appunto il proprio nome.