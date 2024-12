Savona, al via gli interventi di manutenzione e miglioramento del decoro in via Paleocapa: 27 nuovi cestini e 32 maxi-vasi di chinotto

Savona. Parte oggi una serie di interventi dedicata alla manutenzione e al miglioramento del decoro urbano in via Paleocapa (dove verranno sostituiti i cestini della spazzatura e posizionati maxi-vasi di piante di chinotto) e in piazza Mameli, dove le vecchie panchine in legno verranno sostituite con altrettante che sono state restaurate dai Custodi del Bello.

L’intervento rientra in un programma di riqualificazione più ampio che l’Amministrazione sta portando avanti, sia in centro sia nei quartieri, e che concentra in una singola area della città una serie di interventi coordinati per massimizzare il restyling.

“Nel caso di via Paleocapa, inoltre, si sono intrecciate diverse progettualità in campo – dicono gli Assessori Barbara Pasquali (Città Vivibile), Lionello Parodi (Lavori Pubblici e Manutenzioni) e Gabriella Branca (all’Educazione dalla Cittadinanza Attiva) – i patti di collaborazione, i Custodi del bello, il lavoro ordinario degli Uffici di manutenzione degli arredi e l’azione di Seas”.

Nuovi cestini e pulizia approfondita in via Paleocapa

Da oggi, venerdì 6 dicembre, la società Seas, responsabile del servizio di igiene urbana, in accordo con il Comune di Savona, avvia la sostituzione dei 27 cestini per i rifiuti posizionati lungo via Paleocapa. I lavori dureranno circa una settimana, tempo necessario per rimuovere i vecchi modelli, eseguire un accurato lavaggio a caldo dei marciapiedi e installare i nuovi contenitori.

“Si tratta di un primo lotto di cestini – precisa l’Assessore Pasquali – che la società di igiene urbana, in accordo con il Comune, ha ordinato per sostituire i contenitori per i rifiuti sia in centro sia nei quartieri. Quello di via Paleocapa è un piccolo intervento di riqualificazione che, però, insieme agli altri renderà più attrattiva e vivibile la nostra città”.

Piante di chinotto per un tocco di identità savonese

Grazie a un patto di collaborazione con i commercianti, via Paleocapa si arricchirà presto di 32 maxi-vasi color verde del diametro di 80 centimetri dove verranno alloggiate piante di chinotto, simbolo della tradizione locale. Per il momento verranno posizionate nel tratto di via che dalla Torretta arriva all’incrocio con via Pia, perché a quella porzione di strada appartengono i commercianti che hanno aderito al patto.

“Sarebbe bello che, grazie all’effetto contagio, l’iniziativa si estendesse fino a piazza Mameli – dice l’Assessore Branca – Posizionare questi vasi non solo renderà la via più verde e accogliente, ma rafforzerà anche il legame con il territorio, valorizzando una delle sue eccellenze”.

Panchine rinnovate in piazza Mameli

Infine, prima di Natale toccherà a piazza Mameli, dove le vecchie panchine a doghe di legno saranno sostituite da otto sedute in ferro intrecciato, un design originale ideato dall’architetto savonese Marco Ciarlo nel 2005. Queste panchine sono state recuperate nei magazzini comunali e restaurate con cura dai volontari del progetto ‘Custodi del Bello’.

“Sono di un design originale e molto gradevole – osserva l’Assessore Parodi – Si sono dimostrate robuste, di facile manutenzione oltre che di comoda seduta. L’intervento non solo migliora l’aspetto della piazza, ma punta a valorizzare l’arredo urbano con soluzioni già adottate con successo sotto i portici di via Paleocapa”.