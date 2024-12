Savona, al Palacrociere il congresso dei balneari liguri. Schiappapietra: “Vogliamo essere pronti per qualsiasi evenienza”

Savona. Balneari a confronto, oggi (10 dicembre) al Palacrociere di Savona, per il Convegno annuale organizzato del Consorzio Obiettivo Spiagge, che riunisce quasi 400 stabilimenti di tutta la Liguria.

Un incontro dedicato agli operatori del settore, volto a fare il punto sulla stagione 2024, ma con gli occhi già proiettati verso quella 2025, che vedrà i balneari pronti a migliorare ancora l’offerta oltre che ad affrontare nuove sfide.

“Siamo molto contenti e orgogliosi dell’imporrante squadra di consulenti, che abbiamo schierato a fianco del nostro sistema balneare – interviene Enrico Schiappapietra, presidente del Consorzio Obiettivo Spiagge -. Intendiamo farci trovare preparati a qualsiasi evenienza. Se consideriamo l’alta valenza turistica delle nostre imprese per la regione, il coinvolgimento di numero di famiglie sia di imprenditori sia di lavoratori, la ricaduta economica, allora è chiaro che il futuro del sistema balneare coinciderà con quello dell’offerta turistica della Regione Liguria per i prossimi anni”.

La giornata si è svota in tre momenti:

La mattina è stata dedicata a vari approfondimenti tecnici sulla normativa vigente, le prospettive legate alle concessioni, le politiche green, accessibilità e sicurezza sulle spiagge e in mare. Si è parlato della svolta ecologica, che porterà gli stabilimenti del futuro a essere sempre più green attraverso comunità energetiche, nuove tecnologie e strategie volte a migliorare ricadute ambientali e consumi.

Inoltre i legali del Consorzio Obiettivo Spiagge hanno risposto a dubbi e perplessità sulle modifiche del decreto legge 131 rispetto alle concessioni demaniali, che prevedono che le licenze vadano a gara entro il 2027. Inoltre sono state valutate nuove strategie per valorizzare le aziende balneari, rendere più sicure, accoglienti e accessibili. Non a caso erano presenti i rappresentanti delle associazioni “Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti”, oltre a “Rp Liguria Odv” che si occupa di gravi malattie della retina. Nell’incontro si è parlato anche di salvataggio. Durante la pausa pranzo il Palacrociere si è trasformato in una vetrina del settore, con 30 aziende partner del Consorzio, presenti al convegno con i loro stand per presentare agli operatori una vasta gamma di prodotti per la prossima stagione: attrezzature, forniture tecniche, ma anche prodotti agroalimentari, molti dei quali rappresentano eccellenze del territorio a conferma di come il turismo sia anche una valorizzazione a km zero.

Il pomeriggio è dedicato alla presentazione del team di tecnici e consulenti, pronti a supportare i soci, all’analisi dell’attività 2024 e delle strategie 2025.

Inoltre è stata presentata la nuova applicazione del Consorzio, che consentirà a tutti i balneari di avere ogni informazione a portata di telefonino.

IL CONSORZIO

Nato il 28 marzo 2011 dall’iniziativa di tutti i capigruppo delle associazioni dei bagni marini locali della provincia di Savona, il Consorzio Obiettivo Spiagge conta oggi quasi 400 stabilimenti iscritti, distribuiti in tutta la Liguria. Numeri in continua espansione, che consentono agli operatori del settore di affrontare le sfide insieme.

Il momento di enorme difficoltà, che la categoria sta vivendo, ha incentivato la concretizzazione di un progetto di condivisione degli obiettivi e delle strategie di cui da tempo si discuteva.

Formazione, consulenza, assistenza per pratiche amministrative, coordinamento progetti di pubblica utilità sono solo alcune delle opportunità che il Consorzio offre alle imprese associate.

L’intento dei fondatori è creare un gruppo forte, capace di sostenere iniziative importanti per la categoria, ma anche di dare un impulso alle imprese che lo costituiscono e una risposta alle nuove tendenze di fare turismo.

Il Consorzio si pone quindi come strumento per i balneari per individuare occasioni di crescita e nuove sinergie per migliorare l’offerta e la qualità dei servizi.