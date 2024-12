Savona. E’ stato acceso oggi pomeriggio l’albero di Natale in piazza Sisto a Savona nel corso di un pomeriggio a base di musica e danza, a partire dalle ore 16.

I colori scelti per il progetto sono quelli dell’identità grafica della candidatura di Savona 2027 che affondano le radici nella tradizione della ceramica savonese: il bianco e il blu cobalto (da qui le due grandi fasce blu), gli stessi che, insieme a qualche piccolo intervento in magenta, caratterizzano anche l’albero di Natale di piazza Sisto in 3D a led, alto 12 metri, dal design moderno e a basso consumo energetico.

Il progetto dell’albero si inserisce in uno più grosso “Lighting 4 Savona”: in occasione della candidatura di Savona a Capitale italiana della cultura 2027, la città per le festività natalizie trasforma strade e monumenti in opere d’arte urbana attraverso l’utilizzo di tecnologie sostenibili e a basso consumo.

Nell’ambito del progetto Lighting 4 Savona, l’Amministrazione ha chiesto alla designer alcune linee guida che potessero essere adottate in maniera omogenea da tutte le vie della città. Da qui è nato un progetto di armonizzazione che è stato coordinato dalle associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato) e che ha coinvolto più di 350 tra commercianti e artigiani delle varie zone della città.

Le tappe principali di questo viaggio di luci sono piazza del Popolo, piazza Mameli, dove sorge il Monumento ai Caduti che ogni giorno ferma la città alle ore 18 per un minuto di raccoglimento toccante e unico, la Torre Leon Pancaldo detta La Torretta, piazza Pertini e, infine, la Pinacoteca Civica di piazza Chabrol. A ogni luogo è associata una parola chiave che ha ispirato il lavoro.