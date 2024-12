Santa Corona, nel reparto di Anestesia e Rianimazione gli specializzandi una risorsa fondamentale: “Ecco perché abbiamo scelto Pietra Ligure”

Pietra Ligure. “Gli specializzandi sono stati, soprattutto negli ultimi tre anni e durante la pandemia una risorsa fondamentale per la nostra sanità. Ci hanno permesso di non ridurre le attività delle sale operatorie e non solo”. Ad affermarlo il dottor Nicolò Antonino Patroniti, che da giungo 2022 (fino a qualche settimana fa) ha diretto la Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione a Direzione Universitaria dell’Ospedale Santa Corona.

Da giugno 2022 circa 25 specializzandi della Scuola di Specializzazione di Genova hanno speso gran parte del loro percorso formativo negli ospedali di Savona e Pietra Ligure. Dieci di questi sono stati assunti con il cosiddetto Decreto Calabria (il quale ha normato la possibilità per i medici specializzandi di essere assunti a tempo determinato, con automatica conversione del contratto a tempo indeterminato al conseguimento del titolo di specialità, a partire dal secondo anno di corso di specializzazione). Di questi, quattro si sono specializzati e sono rimasti a tempo indeterminato nell’azienda. Attualmente ci sono tre specializzandi assunti al San Paolo e tre al Santa Corona.

Oltre ai tre specializzandi assunti, attualmente a Pietra Ligure sono stati assegnati altri sette specializzandi tra il primo e il quarto anno di specializzazione.

L’organico del reparto di Anestesia e Rianimazione del Santa Corona è costituito così da 24 Anestesisti. In totale la collaborazione con la scuola ha contribuito con cinque unità (il 20 % dell’organico) “e questo numero crescerà“, afferma il professor Patroniti che da luglio 2023 è anche Direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione dell’Università di Genova.

“Gli specializzandi assunti sono stati integrati nell’attività delle sale operatorie e della rianimazione permettendo un incremento delle attività. L’integrazione con il resto degli strutturati ha funzionato benissimo. Sebbene le perplessità iniziali (timore della responsabilità di supportare colleghi non ancora formati e inesperti, e che non riducono il carico di notti o guardie) gli anestesisti strutturati hanno presto capito il vantaggio per il futuro e si sono investiti con professionalità del ruolo di maestri. Questo ha portato a creare un gruppo molto legato e un ambiente sereno e collaborativo dove gli specializzandi si sentono protetti ma senza vincoli alla loro crescita e alla loro autonomia“, spiega Patroniti.

Effetti collaterali di assunzioni precoci sul percorso formativo

Per evitare che un assunzione precoce (attualmente al terzo anno) comprometta il percorso formativo dello specializzando, la scuola di Genova ha puntato sulla creazione di una sinergia tra Università e ospedali della rete formativa caratterizzata da due punti fondamentali: in primis l’inserimento nella rete formativa della scuola di tutti i principali ospedali della regione; in secondo luogo l’assegnazione degli specializzandi negli ospedali della rete rispettosa della logistica familiare e abitativa degli specializzandi e che crei i presupposti da un lato per una formazione completa dall’altro per favorire assunzione e la continuità dell’attività post specializzazione negli stessi ospedali di assegnazione.

Per garantire il percorso formativo anche dopo l’assunzione è stato creato un sistema di monitoraggio delle attività svolte e dell’autonomia raggiunta in collaborazione tra la scuola e i direttori delle strutture della rete. L’attività degli specializzandi assunti è sempre svolta, anche quando in autonomia, con la supervisione e la presenza costante di specialisti. Quindi, al momento, non sono inseriti nella turnazione delle notti delle guardie per i fine settimana e non fanno trasporti.

L’obiettivo è quello di uscire dalla dicotomia università-ospedale e di costruire una rete che possa si garantire le attività, la formazione e la ricerca ma anche di collegarsi agli ospedali territoriali. “Tutta la problematica riguardante gli anestesisti è partita durante la pandemia, dove sono stati fondamentali per tappare i buchi. Gli anestesisti sono mancati, fido a poco tempo fa, per permettere lo svolgimento dell’attività minima ma, adesso, sono utilizzati per permettere l’ampliamento delle attività – sottolinea il responsabile – l’attività deve corrispondere a quello che sono le esigenze del territorio e se vogliamo abbattere le liste d’attesa le attività devono essere di più di quelle che attualmente si fanno”.

“L’ospedale Santa Corona sta facendo da forgia per permettere agli specializzandi di rendersi il più autonomi possibili e per permettere loro di poter lavorare in qualsiasi ospedale – aggiunge Patroniti – è chiaro che non potranno rimanere tutti a Pietra Ligure ma la nostra intenzione è quella di non dimenticare nessun ospedale della Regione”.

Il lavoro che viene svolto su Pietra Ligure e Savona è collegiale che permette così ad entrambi gli ospedali (ma non solo) si sopperire alle mancanze di organico: “Ora le sale operatorie e le attività sono tornate a lavorare ai ritmi pre covid e questo è stato possibile grazie alla risorsa degli specializzandi – afferma – molti ospedali hanno avuto bisogno di questa risorsa ma è stato fatto un lavoro di mediazione che in primis aveva l’obiettivo della loro tutela. La preoccupazione è stata nel non bruciare subito questi ragazzi (che ancora non sono medici completi), metterli a lavorare sì ma permettergli, allo stesso tempo, di concludere il loro percorso formativo. Facendo in questo modo il sistema ha retto”.

Voce ai giovani: “Qua il rapporto tra strutturato e specializzando è uno a uno: siamo seguiti più da vicino”

Sofia Gazzelli, Matteo Rocco Guarini e Elisabetta Marciante sono tre ragazzi (su quattro) specializzandi (non assunti) del reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Pietra Ligure.

Sofia è da tre anni al Santa Corona e nel 2025 inizierà l’ultimo anno di specialistica sempre nello stesso reparto: “Sono di Imperia e faccio la pendolare ma sono molto felice di essere qua – ci spiega – non so ancora se vorrò avvicinarmi a casa o rimanere, sto facendo delle valutazioni perché questo ospedale mi ha insegnato tantissimo”.

La dottoressa Gazzelli si divide tra il reparto e le sale operatorie: “Sono tornata a fare sala operatoria che a me piace molto, ma in generale amo tutta l’attività che svolgo in questo reparto. Sono cresciuta molto grazie al lavoro che ho svolto al Santa Corona, ho svariato molto le attività e questo mi ha permesso di conoscere ogni aspetto legato a questa professione. Il livello formativo è molto alto. Nel reparto di rianimazione mi sono formata tantissimo grazie ai miei “tutor” e così ho potuto affrontare meglio le sale operatorie”.

Il dottor Rocco Guarini invece ha iniziato il terzo anno di specialità a novembre ed è di Borgio Verezzi: “Sono molto contento di essere in questo reparto che mi ha insegnato tantissimo, il percorso formativo è completo in ogni aspetto e così ci ha permesso (o ci permetterà) di conoscere ogni realtà. I medici strutturati che ci seguono per noi sono fondamentali ma anche il rapporto con gli infermieri ci ha consentito di crescere“.

La dottoressa Elisabetta Marciante è di Savona e anche lei a novembre ha iniziato il terzo anno di specialità: “Lo scorso anno sono stata un po’ al San Paolo di Savona ma poi ad agosto sono rientrata qua su Pietra Ligure. Una o due volte alla settimana ora mi reco presso il reparto di Terapia del dolore, ad Albenga, e questo mi permette di avere un percorso formativo a 360° nel mio ambito. Mi è stata data un’opportunità importante che si è resa possibile grazie al fatto che la rete formativa è stata ampliata anche agli altri ospedali della Regione”.

“A Savona ho fatto la parte riguardante le sale operatorie, invece qui al Santa Corona mi dedico di più al reparto”, ci spiega Elisabetta.

Ma ciò che vogliono sottolineare i tre medici è l’attenzione che viene riservata al loro percorso formativo: “Il fatto di non essere in un ospedale universitario ha dei pro e dei contro ma la cosa positiva è che essendo di meno abbiamo più possibilità di vedere, di fare e di scegliere. C’è un rapporto di uno a uno tra strutturato e specializzando e veniamo seguiti con più attenzione. La crescita è più esponenziale dal punto di vista manuale perché abbiamo più libertà di scelta e diventiamo autonomi in modo più veloce”.

“Siamo sempre seguiti ma questo non vuol dire che non abbiamo spazio di manovra anzi il contrario e abbiamo possibilità di variare le esperienze. Abbiamo anche la possibilità di fermarci di più, se lo riteniamo opportuno, e grazie ai nostri strutturati che ce ne danno l’opportunità”, concludono i tre medici.

Nel reparto c’è anche il dottor Gabriele Rosso, di Loano, assunto da novembre 2023. Finirà la specialista a gennaio 2026 e da quel momento il suo contratto diventerà indeterminato. “Voglio rimanere assolutamente qui – ci spiega – sono stato a Genova per un periodo ma poi sono rientrato”.

“Rispetto ai mie tre colleghi ho un pochino più di autonomia ma sono sempre supervisionato dai un medico strutturato – afferma – la cosa che voglio sottolineare è che comunque sono, anzi siamo, trattati da pari e c’è davvero un bellissimo rapporto umano sia con tutti i medici che con gli infermieri, il che non è scontato”.

Abbiamo chiesto ai giovani medici se avessero riscontrato una mancanza nel loro percorso formativo: “Sicuramente a Pietra (ma non solo) manca la parte pediatrica, ma per quello c’è il Gaslini ed eventualmente (anche grazie al periodo extra formativo) possiamo fare qualche mese la”, concludono i medici.