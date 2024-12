Sanità, Sanna (PD): “Sanità ligure allo sbando: Bucci e Nicolò si affidano alle stesse ricette fallimentari di Toti”

Liguria. “La situazione delle liste d’attesa e della sanità in Liguria è sempre allo sbando, gli annunci e le promesse, come avevamo tristemente previsto, in mancanza di un piano organico, sono rimasti tali. Nel frattempo i cittadini liguri aspettano per Tac, risonanze magnetiche o ecografie anche più di un anno, sempre se non trovano le agende chiuse, e quindi sono costretti, se possono permetterselo, a rivolgersi al privato o, diversamente, rinunciare a curarsi. Una situazione non più tollerabile, confermata dai dati delle Asl”, così il capogruppo del Pd Liguria Armando Sanna su Liste d’attesa e sanità..

“Nove anni di governo di centrodestra – spiega – hanno lasciato la Liguria con un buco di bilancio in sanità di oltre 240 milioni di euro, ma Bucci e Nicolò banalizzano e non danno dettagli chiari e precisi sul buco in sanità, e sono pronti a ricalcare le orme di Toti cercando ancora una volta nell’affidamento ai privati la soluzione, senza mai pensare di rafforzare la sanità pubblica. Quello che serve alla Liguria sono investimenti sul pubblico, nuove assunzioni, incentivi per medici e personale sanitario e un piano strategico per non rischiare il commissariamento e l’aumento delle tasse per i cittadini”.

“Quello che invece continua a mancare. Siamo sempre e solo fermi agli annunci roboanti e alla propaganda del ‘risolviamo tutto in un mese’, come se si stessero vendendo delle caramelle in una fiera. I cittadini hanno diritto a una pianificazione seria basata su progetti concreti e non sulle parole. Serve una sanità efficiente”, conclude.