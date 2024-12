Sanità, Bucci e Nicolò in visita al Gaslini e alla centrale operativa emergenze del San Martino: “Eccellenze da preservare e potenziare”

Liguria. Questa mattina il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla sanità Massimo Nicolò hanno effettuato un sopralluogo in alcune aree dell’Irccs Gaslini e alla centrale operativa delle emergenze presso l’Irccs Ospedale Policlinico San Martino.

La visita ha preso il via all’ospedale pediatrico, dove il presidente Bucci e l’assessore Nicolò hanno portato gli auguri della Regione agli operatori sanitari e ai pazienti. Ad accoglierli, tra gli altri, il direttore sanitario dell’ospedale Raffaele Spiazzi, il direttore scientifico Angelo Ravelli, la direttrice delle professioni sanitarie Silvia Scelsi e Andrea Moscatelli, direttore del dipartimento di Emergenza e Accettazione e responsabile della U.O.C. Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica.

A seguire, il presidente Bucci e l’assessore Nicolò si sono recati al San Martino dove, accompagnati dal direttore 118 Liguria Paolo Frisoni, hanno visitato le centrali operative di 112 e 118.

“La visita di oggi ci ha portati in due strutture preziose per la salute dei liguri – commentano il presidente Marco Bucci e l’assessore Massimo Nicolò -. Al Gaslini abbiamo visto professionisti di altissimo livello costantemente impegnati nel prendersi cura dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, che spesso sono costrette ad affrontare lunghi periodi lontani da casa per assistere i bambini. Il Gaslini, che accoglie bimbi da tutto il mondo, rappresenta un’eccellenza da valorizzare e potenziare”.

“Nelle centrali operative d’emergenza ospitate al San Martino abbiamo voluto portare il saluto della Regione a lavoratori che svolgono un compito cruciale per il benessere di tutti i cittadini, garantendo sicurezza e supporto senza sosta, anche l’ultimo giorno dell’anno”.