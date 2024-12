Samuele Iorio vera sentenza! Vittoria a Fight Clubbing 36 per ko contro Ancinelli

Chieti. “E adesso vogliamo questa!“, l’urlo di gioia di Samuele Iorio al termine dell’incontro vinto per ko alla seconda ripresa contro Alessio Ancinelli. Le mani sfregate sull’addome, ad indicare di volere un incontro titolato magari in un prossimo futuro, che potrebbe arrivare visto il grande match disputato, non solo di sostanza ma anche a livello di spettacolo. L’atleta ingauno ha rispettato le promesse dichiarate nella sua intervista pre gara, vincendo probabilmente ai punti il primo round, per mettere poi nel secondo il punto definitivo al match, senza dare il beneficio del dubbio ai giudici, il ko sancisce la sua vittoria.

Inizio del match subito partito a mille per l’albenganese, che ha iniziato subito a lavorare con lowkick e ganci ben assestati e potenti sia al corpo che al viso dell’avversario, il marchio di fabbrica dell’atleta del Kombat Team. Ed è proprio con uno dei suoi ganci che, nel momento in cui il suo avversario aveva recuperato terreno, che arriva il colpo del KO.

Calcolato con un tempismo da spaccare l’orologio e con una potenza da deviare in due il busto dell’avversario, Ancinelli cade a terra dolorante, addirittura lasciando il paradenti a terra, sintomo di come il colpo fosse arrivato preciso. L’arbitro di ring nemmeno inizia la conta, scuote subito le braccia, non c’è più nulla da fare, Samuele Iorio si aggiudica il match dopo appena una ripresa e mezza.

Tanta felicità all’angolo di Samuele, presente con lui il suo coach Alessandro De Blasi, ma anche tanto rispetto e sportività da parte dei due che sono andati subito a sincerarsi delle condizioni dell’avversario. Intanto stasera Albenga può sorridere, perchè Samuele ‘Sentenza’ Iorio ha concluso il 2024 con un’altra importantissima vittoria, ricordando in diretta nazionale la sua città e portandola in vetta nello ‘stivale’.