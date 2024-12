Sabato 7 dicembre pesca di beneficenza organizzata dal Leo Club Savona Torretta: il ricavato alla Cardiologia del San Paolo

Savona. Il Leo Club Savona Torretta, con il supporto del Lions Club Savona Torretta, invita tutti a vivere lo spirito autentico del Natale partecipando alla Pesca di Beneficenza Natalizia. L’iniziativa si terrà sabato 7 dicembre in Corso Italia, di fronte al civico 116 R, davanti alla Libreria Ubik, offrendo l’opportunità di trasformare il calore delle festività in un concreto gesto di solidarietà.

Il ricavato della pesca sarà destinato al Reparto di Cardiologia dell’Ospedale San Paolo di Savona, contribuendo a migliorare l’assistenza e i servizi per i pazienti, in particolare nei momenti più delicati della loro vita.

Martina Brocchi, Presidente del Leo Club Savona Torretta, dichiara: “Il vero spirito del Natale si trova nella generosità dei cuori. Questa iniziativa rappresenta l’occasione per trasformare anche un piccolo gesto in un grande dono per chi ne ha più bisogno. La solidarietà è il filo che unisce tutte le persone che credono nel valore di aiutare gli altri. Insieme possiamo creare un impatto significativo per la nostra comunità.”

Durante l’evento, sarà possibile partecipare alla pesca con premi unici e visitare un mercatino di prodotti natalizi, ideali per immergersi nell’atmosfera delle feste e contribuire a una causa di grande importanza.

“Unisciti a noi il 7 dicembre per fare la differenza. Il tuo contributo può trasformare un semplice gesto in un dono inestimabile per chi ha bisogno di sostegno”, invitano dal Leo Club.