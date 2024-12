S.F. Loano, Cattardico: “Sconfitta difficile da commentare, il Celle Varazze non ha fatto un tiro in porta”

Loano. La S.F. Loano perde di misura contro il Celle Varazze, che vola ad un punto dalla capolista Rivasamba che oggi ha perso contro il Baiardo. I loanesi sono stati beffati dalla rete di Battaglia arrivata nel finale dopo una gara dove fondamentalmente i pericoli maggiori erano riusciti a crearli maggiormente loro.

“Difficile commentare una partita del genere dove per 85 minuti sei in possesso della partita e crei giochi bene non corri nessun pericolo – dichiara Cristian Cattardico al termine della gara-. Purtroppo un infortunio ci ha penalizzato e andiamo a casa di nuovo con una sconfitta. Però, ripeto, oggi è veramente difficile trovare qualcosa che non è andato. Giocavamo contro una corazzata e non ha fatto un tiro in porta. Sicuramente troveranno la scusa del campo brutto, ma probabilmente col campo bello oggi tre o quattro situazioni nostre ci permettono di andare a fare gol. Trovare un difetto oggi è difficile. Sapevamo che potevamo metterli in difficoltà, con il ritmo e la qualità dei nostri giocatori, e che loro magari potevano andare in difficoltà sulle ripartenze: così è stato”.

Secondo il tecnico rossoblù a mancare sarebbe un po’ di fortuna: “Difficilmente siamo stati fortunati o abbiamo ottenuto dei punti con fortuna Oggi è la dimostrazione. Io ai ragazzi non posso dire niente. Hanno fatto tutto quello che devono fare. Hanno creato, non hanno concesso niente. Basta vedere solo la loro panchina. In questo periodo abbiamo continuato a lavorare come prima, anche prima stavamo facendo bene. Poi con l’arrivo di Cargiolli abbiamo un peso in attacco diverso e ci permette diverse soluzioni però poi sei sempre lì a dire che giochi bene ma perdi”.

Bocche cucite sul mercato: “Questo è un discorso societario, non posso dire niente sotto quell’aspetto. Domenica rientrerà anche Zaccaria. Leo e Puddu sono rientrati. Abbiamo una buona rosa”.